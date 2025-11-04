Venta de autos en México aceleran 6% y marcan su mejor octubre desde 2016

La industria automotriz en México aceleró motores en octubre y logró incrementar 6% las ventas de autos ligeros, con el registro de 129,736 unidades, que se coloca como la cifra más alta desde el 2016 y la mayor en lo que va del 2025, reportó el INEGI.

La preferencia de los consumidores por las marcas japonesas incentivó las ventas de autos en octubre, marcado por el aumento de Toyota con 30%, Honda, con 36.3%, Mazda (9.8%), Mitsubishi (8.3%), Nissan (8.1%), Infiniti (68%) y Lexus (3.1%), principalmente.

Aunque marcas como Kia, Ford y Stellantis también mostraron musculo, luego de lanzar nuevos productos al mercado, con crecimientos de 13.6%, 29.2% y 11%, respectivamente. Así como Renault que destaca con incremento de 36.9% luego de que transitó a vehículos híbridos y eléctricos.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) destacó que las ventas al compararlas contra el desempeño del mes inmediato anterior, se registra un aumento en los vehículos ligeros nuevos vendidos, de 12,555 unidades, equivalente al incremento de 10.7% con respecto al dato de septiembre 2025.

De las marcas de gran volumen, General Motors se mantuvo prácticamente sin crecimiento, al avanzar significativamente 0.3% en ventas.

En lo que respecta a las marcas premium, como es BMW y Mercedes Benz mostraron caída en ventas; así como las chinas como MG que disminuyó 25% y Motornation con descenso de 36 por ciento.

Aunque contrasta con el auge de Changan con el aumento de 189% en sus ventas durante octubre respecto a igual mes del año previo.

De acuerdo con las cifras publicadas por el INEGI, en el periodo enero-octubre de 2025 se registraron 1 millón 204,923 vehículos ligeros nuevos vendidos, lo que representa un crecimiento de 0.1% con respecto a lo reportado durante el mismo periodo de 2024.