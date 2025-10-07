Mitsubishi destaca crecimiento en México superior a la industria

La automotriz japonesa, Mitsubishi Motors México reportó crecimiento del 6% durante septiembre, que supera el desempeño del mercado automotriz que aumentó a penas 0.3% en el mes.

Con dicha dinámica, la marca consolida la participación de mercado del 2% del total de ventas en México, lo que reafirma su posición con un desempeño sostenido dentro del sector automotriz.

El modelo pick up L200, se ha convertido en favorita de los mexicanos y permitió a la marca ascender dos sitios en el ranking comercialización en México.

La apuesta de la automotriz es comercializar más de 30,000 unidades al término del año fiscal 2025/2026 (de abril a marzo), convirtiéndose en un fuerte competidor en el mercado, aseguró Ah-Kin Vázquez, ceo y presidente de Mitsubishi Motors México, hace unos días.

En el acumulado de abril a septiembre de 2025, la compañía reportó un crecimiento del 22% respecto al mismo periodo del año fiscal japonés 2024, impulsado principalmente por el desempeño de su modelo más sólido: la pickup L200, que registró un incremento del 14% en comparación con los mismos meses del año anterior.

El ambiente arancelario global y el estancamiento que enfrenta la industria automotriz en general no afecta a la marca japonesa, y mientras tanto se ha enfocado a abrir distribuidores, este año fiscal buscar alcanzar 61, que se traduce en 5 nuevas tiendas adicionales, para cubrir el 98% del territorio nacional.

La semana pasada, Mitsubishi Motors México inauguró un nuevo distribuidor en la Ciudad de México, en Avenida Tláhuac, operado por Grupo SAGO, un paso más en la estrategia de expansión de la compañía, que refuerza su compromiso con la Red de Distribuidores a nivel nacional.

Otro de sus modelos que le ha permitido crecer es la SUV compacta Xpander Cross que registró su mejor desempeño del año fiscal 2025, con la comercialización de 608 unidades entre ventas al menudeo y flotillas, alcanzando su resultado más alto de los últimos 15 meses.

Asimismo, la SUV Outlander Sport continúa ganando terreno gracias a su diseño, tecnología y practicidad, distinguiéndose por su alto nivel de equipamiento, conectividad, confort y desempeño. Durante septiembre de 2025 este modelo alcanzó la comercialización de 576 unidades, un incremento del 55% comparado con septiembre del año pasado, dijo la empresa en un comunicado.