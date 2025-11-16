Cofepris, sin liberar lotes de vacuna Covid-19 para farmacias privadas

La vacuna actualizada contra el Covid-19 aún no está disponible para su venta en los canales privados —como farmacias, hospitales y centros autorizados para vacunación— debido a que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no ha liberado los lotes correspondientes.

“En el ámbito privado, la liberación de los lotes de vacuna para Covid-19, por parte de las autoridades regulatorias aún se encuentra en proceso”, informó la farmacéutica Pfizer.

Aseguró, en una nota, que mantiene una colaboración estrecha y constante con la autoridad sanitaria para agilizar la liberación para que el biológico pueda llegar al sector privado “a la brevedad posible”.

Recordó que la vacuna contra la variante LP.8.1, ya está siendo aplicada en el sector público desde la segunda semana de octubre de manera gratuita.

El biológico forma parte de la estrategia nacional de inmunización para la temporada invernal 2025-2026, en la que generalmente aumentan los casos de enfermedades respiratorias.

La Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025-2026 comenzó en octubre pasado y se extenderá hasta el 3 de abril de 2026.

Las vacunas están disponibles de manera gratuita en las unidades médicas del sector público e incluyen protección contra Covid-19, de la cual se aplicarán aproximadamente 10.9 millones de dosis, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.

Guillermina Muñoz, directora Médica en Pfizer México, explicó que la disponibilidad en el sector público de la vacuna permitirá que cualquier persona que necesite vacunarse pueda hacerlo, pues habrá más puntos de acceso en todo el país.

Aseguró que Pfizer está preparado y mantiene contacto permanente con el gobierno para garantizar el abasto, mientras se avanza en la liberación de los lotes destinados al sector privado, para que la vacuna pueda llegar a farmacias, hospitales y centros autorizados, a la brevedad.

“El gobierno se ha mostrado abierto y entiende el beneficio que trae la vacunación. La Secretaría de Salud, pero también la Cofepris, estuvieron de acuerdo en traer la vacuna contra la variante LP.8.1 para brindar la protección para los mexicanos”, expuso.

Recordó, en entrevista, que la vacuna de Pfizer fue la primera en llegar a México en el 2020 y, con casi cinco años de experiencia, su aplicación tiene un robusto respaldo científico.

Guillermina Muñoz dijo que es importante recordar que Covid-19 sigue circulando y continúan registrándose casos, por lo que la población en mayor riesgo debe vacunarse cada año, tal como ocurre con la vacuna contra la influenza, dijo.

“Particularmente las mujeres embarazadas, personas que tienen alguna comorbilidad, como pueden ser personas con diabetes, obesidad, enfermedades del corazón y pulmonares, así como insuficiencia renal, pacientes que tomen tratamientos inmunosupresores”, puntualizó.