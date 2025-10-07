Lectura 2:00 min
La Unión Europea anuncia que duplicará a 50% sus aranceles al acero para salvar al sector
La Unión Europea (UE) duplicará sus aranceles a la importación de acero, que serán llevados de 25% al 50%, con el fin de "salvar nuestras acerías y empleos", anunció este martes el vicepresidente de la Comisión, Stéphane Séjourné.
Para hacer frente a la competencia china considerada desleal, Europa también reducirá "a la mitad" las cuotas de acero que pueden importarse sin pagar aranceles, añadió en un mensaje publicado en X.
Además, a las importaciones que superen esas cuotas se les duplicarán los aranceles, que pasarán "del 25% al 50%", precisó Séjourné.
De este modo, alcanzarán niveles similares a los impuestos por Estados Unidos y Canadá, según las propuestas de la Comisión, que deberán validar los 27 países miembros de la UE y el Parlamento Europeo.
La UE está negociando en paralelo con Washington una exención de los aranceles al acero europeo, con el fin de que Washington y Bruselas se apoyen mutuamente para resistir a la presión de China.
La industria europea lleva años fuertemente desestabilizada por la competencia de las fábricas chinas, que reciben muchas subvenciones.
Y también sufren por las enormes capacidades de producción del gigante asiático, que hacen que los precios mundiales bajen.