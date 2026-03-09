Turismo Popular logra expansión gracias a los trenes

Jaime Morett es el director y fundador de la empresa Turismo Popular (su objetivo es comercializar viajes de calidad, con experiencias locales y a precios accesibles). En su búsqueda de atractivos ha encontrado en los trenes de pasajeros Maya y México-Toluca (con visitas al Pueblo Mágico de Metepec) una opción que ofrecer a sus clientes.

“Tenemos 10 años de operar el circuito del Mundo Maya y desde que escuchamos los proyectos del Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), el aeropuerto de Tulum y el Tren Maya nos emocionamos porque daría una nueva conectividad para nosotros desde la Ciudad de México. Es una zona de grandes atractivos, más allá de las playas, y que tenía un cierto aislamiento para la mayoría de la población. Fue como si fuera un sueño”, recordó.

Junto con sus compañeros empezó entonces a planear cómo utilizar la nueva infraestructura cuando estuviera lista porque las estaciones estarían cerca a los sitios donde tienen hoteles aliados. A la fecha, con sus recorridos, ha subido al Tren Maya a 2,350 personas desde su inauguración en diciembre del 2023.

En sus inicios, quien viajaba con Turismo Popular eran comerciantes, artesanos y sus familiares, aunque en los últimos tres años ha tomado relevancia el segmento de adultos mayores que pueden conocer atractivos sin premura.

Ya con el AIFA y el Tren Maya en operación, su primer viaje fue con un grupo de 40 pasajeros que viajaron en Volaris a Mérida y en su circuito subirse al nuevo tren (de acuerdo a la apertura de tramos) se convirtió desde entonces en un atractivo.

“Nuestros circuitos en la zona de cinco días no son mayores a 10,000 pesos y ya teníamos una alternativa de viaje que antes se hacía en autobús o camioneta. Nos ajustamos a los horarios. Hay una corrida de Cancún a Palenque que pasa por Valladolid que nos beneficia mucho. Salimos temprano para llegar a Chichen Itza a buena hora para hacer la visita sin tanto sol. Además, se aprovechan los esquemas de descuento para adultos y estudiantes que están vigentes”, comentó.

Él y su equipo viajan constantemente en el tren y son sus promotores para atraer clientes a Turismo Popular. En algunas ocasiones también utilizan los servicios de Mexicana de Aviación y sus aviones nuevos.

Ahora, con la operación completa del tren México-Toluca, la empresa se ha dedicado a afinar planes para también usar la vía para hacer turismo.

“La empresa tiene dos lugares donde está enterrado el ombligo: el Mercado de la Ciudadela (donde están las oficinas) y el otro el barrio de Santa Fe. Nos pasó igual que con el Tren Maya, vimos la posibilidad de vincularnos con un lugar cercano. Pensamos que tal vez podríamos ir a La Marquesa, pero no era sencillo, luego pensamos en Metepec, con sus artesanos y el árbol de la vida. En eso estamos y también incorporamos el Cablebus”, agregó.

Morett cuenta que ya están visualizando lo que harán con los trenes en construcción, por el potencial de la huasteca potosina, por ejemplo.