Trump anuncia haber alcanzado un acuerdo comercial con Corea del Sur; won sube frente al dólar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que se había alcanzado un acuerdo comercial con Corea del Sur.

"Lo hicimos, lo hicimos. Llegamos a un acuerdo", dijo Trump en respuesta a una pregunta sobre si se había alcanzado un acuerdo, antes de una cena ofrecida por el presidente surcoreano, Lee Jae-myung.

"Llegamos a un acuerdo, más o menos finalizado", añadió después, sin dar más detalles.

El won surcoreano subía un 0.54% frente al dólar a las 4:01 a.m. hora de la CDMX tras conocerse la noticia.

A falta de acuerdo, los fabricantes surcoreanos de automóviles y acero debían pagar aranceles estadounidenses del 25%, en lugar del 15% acordado en julio, lo que les coloca en desventaja frente a sus competidores japoneses, que pagan 15% tras el acuerdo de Tokio con Trump.

La cumbre Trump-Lee se produjo durante la gira por tres países asiáticos del presidente estadounidense, que comenzó en Malasia con una reunión de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.

Responsables surcoreanos dijeron que ambos países siguen "fuertemente" divididos sobre la parte en efectivo de un paquete de inversión de 350,000 millones de dólares, ya que Seúl ha tratado de reducirlo aumentando la parte de préstamos y garantías de préstamos.