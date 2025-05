Ternium destaca oportunidad para reducir el déficit del T-MEC en el comercio del acero

Máximo Vedoya, director general de Ternium, destacó la oportunidad actual de reducir el déficit de la región del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en el comercio del acero.

Vedoya hizo un llamado a renovar y fortalecer el papel clave del T-MEC para proteger empleos de calidad, impulsar el crecimiento sustentable y reducir la dependencia de importaciones asiáticas.

En relación con el déficit de acero del T-MEC con Asia, enfatizó que éste creció significativamente, pasando de 7,500 millones de dólares en el año 2000 a 37,400 millones en 2023.

“Aquí es donde se encuentra nuestra mayor oportunidad: reducir ese déficit comercial mediante la relocalización de la manufactura en la región de Norteamérica”, dijo durante su discurso en AISTech 2025, la conferencia más importante del sector siderúrgico a nivel mundial.

Regionalmente, mientras que Estados Unidos exportó 4.1 millones de toneladas de acero terminado al mercado mexicano en 2023, México envió 2.3 millones de toneladas al mercado estadounidense. Tras exponer estos datos, Vedoya dijo: “Esto demuestra que estamos alineados en la defensa frente al comercio desleal, el enemigo en común es China”.

AIST (Asociation for Iron & Steell Technology) otorgó a Vedoya el reconocimiento “Steelmaker of the year”. ¿Su principal mérito? Vedoya sobresalió por el desarrollo de una nueva acería dentro del complejo industrial en Pesquería, México. Esta es una de las plantas de acero más avanzadas del mundo, que comenzará operaciones en 2026.

AIST otorgó a Vedoya el reconocimiento “Steelmaker of the year”. Foto EE:Cortesía

La planta, con tecnología de Tenova, tendrá una capacidad de producción de 2.6 millones de toneladas de acero de bajas emisiones, orientado a la industria automotriz.

Con más de 9,000 empleados, Ternium desarrolla actividades industriales en todo el territorio mexicano. Cuenta con 12 centros productivos y/o de procesamiento de acero en Nuevo León, Puebla, Coahuila y San Luis Potosí, así como, 10 centros de distribución en las principales ciudades de México.