Techmagui felicita a Transportes Lock por alcanzar la certificación PRIME Nivel IV Estrellas

Ciudad de México, 12 de noviembre de 2025.— Techmagui S.A. de C.V. extiende una felicitación a su socio comercial Transportes Lock, S.A. de C.V., por haber obtenido la Certificación PRIME Nivel IV Estrellas, otorgada por el Comité Certificador PRIME, conformado por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), BANCOMEXT y Nacional Financiera (NAFIN).

El distintivo reconoce el compromiso de Transportes Lock con la transparencia, el gobierno corporativo y la responsabilidad empresarial, atributos que la posicionan como una compañía de referencia en el sector transporte.

Techmagui destacó de manera especial el liderazgo del Lic. José Luis Terrazas Rugerio, Director General y Accionista de Transportes Lock, cuya visión estratégica y enfoque en la mejora continua han sido clave para alcanzar este logro.

“En Techmagui nos enorgullece mantener una relación sólida de más de una década con Transportes Lock, empresa que comparte nuestros valores de integridad, innovación y desarrollo sostenible”, señaló la compañía.

Con esta certificación, Transportes Lock reafirma su compromiso con la excelencia corporativa, mientras Techmagui celebra el éxito de un aliado estratégico que contribuye al fortalecimiento del sector logístico y empresarial del país.