Alimentos Grole bajo la lupa de EU; piden investigación por violación de derechos laborales

La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos invocó el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (RRM) en el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) para que la empresa Alimentos Grole, S.A. de C.V. (Alimentos Grole), ubicada en Ciudad Obregón, Sonora, México, sea investigada por presuntas violaciones laborales.

Lo anterior, informó el USTR, es para que el Gobierno de México verifique si se está negando el derecho a los trabajadores el derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva.

La queja, recibida el 29 de julio de 2025 de un grupo de ex y actuales trabajadores de Alimentos Grole afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimentaria, Mantenimiento Industrial, Similares y Conexos del Estado de Sonora (SITIES), denuncia que la empresa ha amenazado y despedido a empleados para desalentar la actividad sindical, además de promover un sindicato interno afín a la compañía.

Alimentos Grole.Foto EE: Cortesía

Como resultado de esta invocación, Estados Unidos ha suspendido la liquidación de las entradas no liquidadas de mercancías provenientes de la instalación de Alimentos Grole, que procesa productos de carne de cerdo y pollo.

México tiene un plazo de 10 días para aceptar realizar una revisión exhaustiva de estas acusaciones y, en caso de aceptar, dispone de 45 días a partir de hoy para completar dicha revisión.

Esta acción subraya el compromiso de Estados Unidos con la protección de los derechos laborales bajo el T-MEC y la importancia de garantizar que las empresas cumplan con sus obligaciones en materia de libertad sindical y negociación colectiva.