Nuevos contratos colectivos apenas cubren 15% de los eliminados tras reforma laboral

La transición hacia el nuevo modelo laboral en México muestra que, de un universo inicial de 140,000 contratos colectivos de trabajo existentes desde la reforma de 2019 , la cifra de contratos vigentes se sitúa actualmente en 45,549. Este número representa apenas el 32.5% de la base contractual previa.

Dentro de esta estructura vigente, 30,549 corresponden a contratos que fueron legitimados por los trabajadores. Por otro lado, la generación de nuevos acuerdos durante este periodo suma únicamente 15,000 contratos adicionales, 15% del total de los que se dieron por concluidos.

Según el informe presentado por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCR), el 99% de estas terminaciones ocurrieron porque los sindicatos titulares no sometieron los documentos a consulta de sus afiliados. Al respecto, el director del organismo, Alfredo Domínguez Marrufo, destacó que estos resultados confirman que el sistema no solo garantiza la democracia sindical, sino que también facilita la creación de nuevos acuerdos colectivos bajo reglas claras y transparentes.

Esta dinámica estadística arroja un saldo donde la creación de nuevos contratos representa el 15% del volumen de contratos extintos. Actualmente, el sistema identifica 100,000 centros de trabajo que carecen de una representación sindical titular. Sobre este punto, el director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral señaló que aún existen cerca de 100,000 contratos colectivos en espera de contar con representación sindical, por lo que es fundamental continuar fortaleciendo estrategias que permitan ampliar la cobertura sindical.

La autoridad laboral informó que únicamente el 1.5% de los contratos que se legitimaron fueron rechazados por los trabajadores. Alfredo Domínguez Marrufo subrayó que el modelo asegura la libertad sindical, permitiendo a las personas trabajadoras decidir de manera voluntaria su afiliación, sin presiones ni represalias, en cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo. A pesar de la reducción en el número total de contratos, el funcionario explicó que el nivel de aprobación en los procesos democráticos basados en el voto personal, libre, directo y secreto es alto.

El informe concluye que la reforma busca recuperar el papel histórico del sindicalismo y consolidar un entorno laboral con justicia, transparencia y rendición de cuentas. No obstante, los datos reflejan que el crecimiento de la nueva contratación colectiva no ha compensado cuantitativamente la desaparición de los contratos previos. La existencia de 100,000 centros de trabajo sin titularidad sindical vigente se presenta como una oportunidad para impulsar el sindicalismo auténtico en el país.