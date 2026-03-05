Secretario del Interior de EU dice que Venezuela garantizará seguridad de mineras extranjeras

El secretario del Interior de Estados Unidos dijo el jueves que Venezuela garantizará la seguridad de las mineras extranjeras que operen en zonas hasta ahora consideradas muy peligrosas, con presencia de grupos armados y guerrilleros.

El secretario Doug Burgum finalizó una visita de dos días a Caracas, en la que sostuvo reuniones con la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Rodríguez asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense el 3 de enero.

Burgum dijo a periodistas en el aeropuerto que sirve a Caracas que el balance de su visita fue "fantásticamente positivo".

La gira se enfocó en el tema energético y de minería. Burgum es además responsable del Consejo de Dominio Energético de Estados Unidos.

Dijo que "docenas de compañías" mostraron interés en invertir en el país y aseguró que el gobierno "les garantizaría su seguridad".

Venezuela es un país rico en minerales como oro, diamante, bauxita y coltán.

La actividad está concentrada en un territorio de 112,000 km2 bautizado como Arco Minero, con alta presencia de grupos armados irregulares.

Ecologistas denuncian además la expansión de la minería ilegal, cuyos estragos se ven reflejados en la contaminación de ríos y deforestación de bosques.

Rodríguez adelantó que presentará ante la Asamblea Nacional una reforma a la ley de minería. El secretario estimó que debe llegar al Parlamento la semana que viene.

El proyecto seguirá la línea de la apertura al sector privado contenido en la nueva ley petrolera.

Burgum estimó además que Venezuela superará las metas de producción de petróleo y gas fijadas para 2026.