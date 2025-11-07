Safari en casa: IKEA presenta SANDLÖPARE, una colección que invita a jugar y proteger a los animales

Como parte de su compromiso con el medio ambiente y la educación infantil, IKEA presenta en México la nueva colección SANDLÖPARE, una línea que combina diversión, aprendizaje y conciencia ambiental.

Desarrollada en colaboración con Nordens Ark, un centro sueco dedicado a la conservación de la vida silvestre, la colección busca acercar a los niños al fascinante mundo de los animales en peligro de extinción.

Más allá del diseño, SANDLÖPARE tiene un propósito educativo: fomentar el juego y la curiosidad por la naturaleza. La idea surge del IKEA Play Report 2024, que reveló que solo el 51% de los niños están satisfechos con el tiempo que tienen para jugar, y el 54% de los padres desearía hacerlo más con sus hijos.

“Es momento de volver a jugar y aprender en familia”, señala la marca.

Jugar para aprender y cuidar el planeta

La colección está integrada por más de 30 productos que transforman los espacios del hogar en un safari imaginario.

Los taburetes se convierten en cebras, las alfombras en serpientes, y con colchonetas y baúles de almacenamiento, cualquier habitación puede volverse un campamento en plena sabana africana.

Además de estimular la creatividad, SANDLÖPARE busca dar voz a especies poco conocidas. En los próximos años, IKEA of Sweden AB continuará colaborando con Nordens Ark para apoyar la conservación y desarrollar productos que inspiren la curiosidad por la biodiversidad del planeta.

“Gracias a nuestra colaboración con Nordens Ark, nuestras ilustraciones se acercaron aún más a la realidad. Antes de esto, nunca había oído hablar de la tortuga panqueque plana o del cocodrilo de hocico estrecho. Ahora niños y padres pueden descubrir estas especies tan especiales con la misma curiosidad que yo sentí”, explica Anna Edlundh, desarrolladora de diseño de productos en IKEA of Sweden AB.

Diseño, sostenibilidad y personalidad

Todos los peluches de la colección están fabricados con materiales 100% reciclados, desde el relleno y las telas hasta los hilos y refuerzos internos.

Cada pieza pasa por pruebas rigurosas de calidad, que incluyen resistencia, durabilidad y múltiples ciclos de lavado, para asegurar que resistan el uso diario y la energía de los niños.

“Sabemos por todo lo que pasan los peluches cuando llegan a casa: los muerden, los jalan, los aplastan... En SANDLÖPARE, uno de los retos más grandes fue el cuello de la jirafa: debía mantenerse firme después de los lavados, pero también sentirse suave. Fue un reto, pero lo logramos y estamos felices con el resultado”, comenta Jorge Omar Santoyo Henaine, desarrollador de diseño en IKEA of Sweden AB.

Desde 1997, todos los peluches de IKEA tienen ojos bordados, no con cuentas. Lo que comenzó como una medida de seguridad terminó mejorando su expresividad.

“Un simple punto blanco puede cambiar todo: un peluche puede parecer feliz, curioso o sorprendido. Nos tomamos muy en serio esa parte, porque ahora nuestros peluches no solo son seguros, también tienen personalidad”, agrega Santoyo.

Una colección con propósito

La colección SANDLÖPARE estará disponible en todos los mercados de IKEA a partir de octubre de 2025.

Más que una propuesta de diseño, representa una invitación a jugar, aprender y cuidar la naturaleza desde casa, fomentando la empatía y la conciencia ambiental en las nuevas generaciones.