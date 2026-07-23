Repsol triplica con creces su beneficio neto ajustado en el segundo trimestre de 2026

La empresa energética española Repsol anunció este jueves que ⁠su beneficio neto ajustado del segundo trimestre se triplicó con creces respecto al mismo periodo del año anterior, apoyado por el aumento de los márgenes de refino y la subida de los precios del petróleo.

El beneficio neto ⁠ajustado ascendió a 1,838 millones de euros (2,100 ⁠millones de dólares) entre abril y junio, frente a los 598 millones de euros registrados en el segundo trimestre de 2025 y superando la previsión consensuada de los analistas, que se situaba en 1,640 millones de euros.

El beneficio neto se situó en 1,272 millones de euros, frente a los 237 millones de euros del año anterior, mientras que el beneficio ajustado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones también se triplicó con creces, pasando de 1,150 millones de euros a 3,522 millones de euros.

La principal refinería y productora de petróleo de España también anunció que aumentaría su segundo programa de recompra de acciones de 2026 a 500 millones de euros, además del programa de 350 millones de euros ya completado.

Prevé anunciar una tercera recompra en octubre como parte de su plan para distribuir entre el 30% y el 40% del flujo de caja operativo a los accionistas.

El flujo de caja operativo aumentó de 1,562 millones de euros a 1,935 millones, mientras que el flujo de caja libre pasó de 431 millones de euros a 1.040 millones.

La deuda neta se redujo a 3,667 millones de euros a finales de junio, frente a los 4,800 millones de finales de marzo, lo que redujo el apalancamiento del 14.3% al 11.3 por ciento.

En un comunicado, el consejero delegado, Josu Jon Imaz, dijo que la sólida generación de caja y el balance permitieron a Repsol seguir invirtiendo con disciplina al tiempo que mejoraba la remuneración ⁠al accionista.

El negocio industrial fue el motor de la mejora, ⁠con un beneficio neto ajustado que ascendió a 1,243 ⁠millones de euros, frente a los 103 millones del año anterior, impulsado por el refinado, Repsol Perú, los productos químicos ⁠y el comercio.

El beneficio neto ajustado de exploración y producción ascendió a 371 millones de euros, frente a los 312 millones del año anterior, gracias al aumento de los precios realizados del crudo, al incremento de los volúmenes y a los mejores resultados de las empresas contabilizadas por el método de participación.

El indicador de margen de refino de Repsol en España subió a 14 dólares por barril, frente a los 5.9 dólares por barril del año anterior, mientras que el crudo Brent registró una media de 103.8 dólares por barril en el trimestre, ⁠frente a los 67.9 dólares anteriores.

La producción total se mantuvo prácticamente estable en 558,000 barriles equivalentes de petróleo al día, frente a los 557,000 del año pasado.