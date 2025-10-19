Releva nuevo gobierno a presidente de Petroperú

El gobierno del mandatario interino de Perú, José Neri, dijo este viernes que despidió al presidente del directorio de la estatal Petroperú, en busca de fortalecer la administración de la compañía petrolera y garantizar "su sostenibilidad económica".

El ministerio de Economía y Finanzas informó en un comunicado que dispuso el cese del cargo a Alejandro Narváez, y en su remplazo temporal, designó a Fidel Augusto Moreno Rodríguez, quien se desempeñaba como vicepresidente del directorio y director no independiente de Petroperú.

Moreno Rodríguez asume “con el fin de garantizar una gestión disciplinada y responsable en el uso de sus recursos y el normal desarrollo de las operaciones de la empresa”, afirmó.

Petroperú reportó el año pasado pérdidas por 774 millones de dólares y para este año esperaba una cifra en rojo de 223 millones de dólares, con la expectativa de obtener recién una ganancia el próximo año, según la empresa.

Narváez había tomado en noviembre la dirección de Petroperú en medio de deudas y apretada liquidez tras una inversión de 6,500 millones de dólares para modernizar su refinería Talara, más del doble del costo estimado inicialmente por la empresa.

La Superintendencia de Mercados de Valores de Perú dijo más temprano que el cambio de timón en la petrolera se decidió en una reunión de la junta de accionistas de Petroperú este jueves, y que se removió del cargo a Narváez a partir de ese mismo día.

Los mayores accionistas de la petrolera son los miembros del ministerio de Economía y de Energía y Minas, cuyos nuevos titulares fueron designados este martes por el Presidente interino Neri, que tomó el poder la semana pasada tras la abrupta destitución de Dina Boluarte. "El Gobierno reafirma su compromiso con una gestión responsable de los recursos públicos y con la protección de la estabilidad macroeconómica del país", dijeron en un comunicado conjunto los ministerios de Economía y de Energía y Minas.