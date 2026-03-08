En reestructura, Petroperú nombra nuevo presidente

La estatal peruana Petroperú anunció el sábado con efecto inmediato la designación de Edgar Leonidas Zamalloa como nuevo presidente de su directorio, en medio de una reestructuración de la empresa que pasa por una crisis financiera.

Zamoalla, un economista que ha ocupado cargos en el Ministerio de Economía, sustituye a Elba Rojas Álvarez de Mares, quien había sido nombrada en el cargo apenas a finales de diciembre.

El Gobierno de Perú aprobó la reorganización patrimonial de Petroperú a inicios del año, que incluye la admisión de inversión privada en activos clave de la compañía, como la refinería Talara, con el propósito de asegurar la continuidad de su operación en medio de la crisis financiera.

A mediados de enero, el Gobierno dijo que esperaba firmar los primeros contratos con capital privado en junio para reactivar a la petrolera estatal.

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, afirmó en ese momento que con la inclusión de privados se busca proteger los activos estratégicos de Petroperú Petrobc1.LM, compartiendo riesgos con el Estado para asegurar la continuidad de las operaciones de la empresa.

El gobierno, que justo antes de Año Nuevo aprobó una reorganización de activos, ha otorgado como salvataje financiero a Petroperú en reiteradas oportunidades, alcanzando unos 5,300 millones de dólares entre los años 2022 y 2024, según dio a conocer el ministerio.