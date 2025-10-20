RCD Hotels apuesta a expansión de marca de lujo

Riviera Nayarit, Nay. RCD Hotels, compañía mexicana que opera propiedades hoteleras del segmento de lujo en México, el Caribe y Estados Unidos, apuesta a la expansión de su nueva marca propia UNICO Hotel Collection, pues tras la inauguración de su segunda unidad (ubicada en la Riviera Nayarit) se informó que “vendrán más aperturas”, aunque no se especificaron los destinos.

Cabe detallar que el grupo cuenta con casi 10,000 habitaciones en más de 12 hoteles bajo marcas internacionales como Hard Rock, Nobu y Residence Inn by Marriott; recientemente lanzaron dos marcas propias: UNICO y AVA, ambas bajo el concepto todo incluido.

“Actualmente tenemos dos marcas propias. Iniciamos con la marca UNICO 20° 87° en la Riviera Maya en 2017 y tuvo una gran respuesta. Sí habrá más UNICOS, aunque todavía no podemos mencionar destinos (...) más adelante estaremos autorizados para mencionarlos pero arrancamos fuertísimo con la Riviera Maya y ahora con la Riviera Nayarit. La otra marca propia es AVA Resort Cancún que abrió hace un año y también ha dado grandes resultados”, informó Bernardo Santillana, director Comercial Corporativo de RCD Hotels para el mercado mexicano.

En entrevista, el directivo detalló que, de su oferta de hoteles, aproximadamente el 95% se encuentra en destinos de playa. Sin embargo, están apostando también a nuevos segmentos como el business con el Residence Inn en Mérida y el Nobu Chicago.

A nivel grupo, la ocupación hotelera promedio cerró 2024 por arriba del 80% y para este año el objetivo es incrementarla. Santillana puntualizó que el turismo nacional representa un 25%, aproximadamente, de sus ocupaciones, el internacional lidera con el 75%, con EU como el principal emisor. “El mercado nacional pudiera crecer más pero no hay espacio para reservaciones porque el turista internacional reserva con mucho tiempo. Ahorita ellos ya están reservando para Navidad 2026, por ejemplo”, comentó.

Respecto a una posible baja en su ocupación hotelera por factores de incertidumbre, el directivo señaló que no se ha registrado algún freno.

UNICO 20° 105°, sede del World Meeting Forum

El nuevo hotel UNICO 20° 105° (cuyo nombre hace referencia a las coordenadas de su ubicación) abrió sus puertas oficialmente siendo sede del World Meeting Forum 2025, plataforma de negocios que reúne compradores y vendedores de la industria de reuniones en eventos personalizados, ya sea presenciales o virtuales. Además de que en este evento en específico buscó facilitar relaciones comerciales entre la cadena de valor de Tepic-Riviera Nayarit y organizadores de eventos.

El hotel tuvo una preapertura en julio con una ocupación topada al 40%, “como un periodo de conocimiento de huéspedes y también de capacitación para el staff”. La construcción inició en 2023, las instalaciones cuentan con 141 habitaciones, es exclusivo para adultos y genera 380 empleos.