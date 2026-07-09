EU identifica a Juan Carlos Valencia, alias 03 como nuevo líder del CJNG

El gobierno de Estados Unidos identificó de manera oficial a Juan Carlos Valencia González el 03, hijastro del Mencho, como el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según el Centro Nacional de Lucha contra el Terrorismo (NCTC, por su sigla en inglés), el 03, nacido en California y de 41 años de edad, se coloca como el nuevo líder de la estructura del CJNG tras la muerte de su padrastro, Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho, ocurrida en febrero pasado.

De igual forma se identificó a Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias el Chorro, y Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias el Sapo, como sus lugartenientes.

El Chorro también sería familiar de el Mencho, ya que estuvo casado con Jessica Johanna Oseguera González, hija mayor del exlíder del CJNG, además de que se le vincula con el tráfico de precursores químicos a través del puerto de Manzanillo, en Colima.

Mientras que Mendoza Gaytán es el principal reclutador del CJNG y se le atribuyen asesinatos ocurridos en un rancho Izaguirre ubicado en Teuchitlán, Jalisco, descubierto en 2025.

En este contexto, el NCTC explicó que CJNG utiliza un modelo de franquicia, consistente en acuerdos de afiliación con organizaciones criminales locales más pequeñas, para expandirse fuera de sus bastiones en Jalisco, Nayarit y Colima.

Se sabe que Valencia González es hijo de Rosalinda González Valencia, exesposa de Oseguera Cervantes, por lo que es conocido como el hijastro del Mencho.

Rosalinda González Valencia fue detenida y condenada en 2018 al ser señalada como una de las principales operadoras financieras del CJNG y del grupo criminal Los Cuinis; no obstante obtuvo su libertad condicional en 2025.

La incursión de el 03 en el narcotráfico no es nueva, pues tiene un abierto un proceso criminal por narcotráfico en la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Estados Unidos.