Denuncian nuevo ataque del narco en Guerrero

Habitantes de la comunidad de Guajes de Ayala, en el municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, denunciaron haber sido víctimas de ataques con armas de fuego y drones presuntamente perpetrados por integrantes de un grupo del crimen organizado, además de solicitar la intervención urgente de autoridades estatales y federales.

A través de videos difundidos en redes sociales, pobladores documentaron columnas de humo en los cerros cercanos, detonaciones de armas de fuego y el momento en que mujeres refugiadas junto con niñas y niños pidieron auxilio ante los ataques.

"Hoy amanecimos con drones y rodeados. Nos están droneando, por aquí acaba de caer una bomba", se escucha decir a una de las habitantes en una de las grabaciones mencionadas.

Según los testimonios, el ataque comenzó alrededor de las 6:00 de la mañana. En las grabaciones, una de las habitantes pidió el envío de apoyo por vía aérea al señalar que la comunidad se encontraba rodeada por un numeroso grupo armado.

"Tenemos más de 15 días pidiendo ayuda porque estamos rodeados y no nos hacen caso. Nos están atacando desde las seis de la mañana, los niños no han comido, nos están aventando bombas y no nos dejan salir", expresó, en una grabación, una mujer que permanecía refugiada.

Ante las denuncias, el secretario de Desarrollo Político y Social de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, informó que elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal fueron desplegados hacia Guajes de Ayala para verificar los reportes.

El funcionario indicó que hasta el momento no existía información oficial que confirmara los ataques, ya que el personal de seguridad aún se encontraba en camino hacia la comunidad. Agregó que en ocasiones anteriores se han difundido reportes que posteriormente no pudieron corroborarse.

Rodríguez Cisneros recordó que hace una semana también se realizó un operativo en la zona tras denuncias similares y aseguró que entonces no se localizaron evidencias de enfrentamientos. Asimismo, señaló que, hasta ese momento, no contaba con reportes oficiales sobre personas lesionadas o fallecidas.

La nueva denuncia ocurrió apenas unos días después de que organizaciones civiles y académicas, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, el Observatorio por la Reconciliación, la Paz y el Desarrollo y la Universidad Iberoamericana, alertaran sobre el riesgo de desplazamiento forzado en comunidades de la Sierra de Coyuca de Catalán.