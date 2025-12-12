Países del T-MEC realizan su cuarta reunión del Comité de Medio Ambiente

Las autoridades de México, Estados Unidos y Canadá celebraron la cuarta reunión del Comité de Medio Ambiente del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Economía, esta reunión se realizó conforme a lo previsto en el Capítulo 24 del T-MEC, con el fin de revisar los avances en su implementación, compartir buenas prácticas y fortalecer la cooperación regional en materia ambiental.

Las tres delegaciones presentaron avances en la aplicación de sus leyes ambientales, iniciativas para mejorar la protección de los ecosistemas, la gestión sostenible de los bosques y áreas naturales protegidas, así como acciones para combatir los delitos ambientales y reducir la basura marina.

Los socios destacaron la importancia de la cooperación y la coordinación técnica para enfrentar desafíos comunes y potencializar los beneficios del T-MEC en materia ambiental.

La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) presentó información relevante sobre sus proyectos, prioridades estratégicas y expedientes derivados del mecanismo de Peticiones Ciudadanas sobre Aplicación de la Legislación Ambiental (Peticiones SEM, por sus siglas en inglés).

El intercambio permitió identificar áreas clave para impulsar actividades conjuntas y mejorar la operación del Capítulo 24.

Como parte del mandato del T-MEC, se realizó una sesión pública virtual, en la que las delegaciones de los tres países compartieron los principales resultados de la reunión, así como los hallazgos de la revisión quinquenal del Capítulo de Medio Ambiente llevada a cabo en junio de 2025.

“En este espacio participaron academia, organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales y diversos actores interesados, quienes enviaron sus preguntas sobre la implementación del Capítulo. México, Estados Unidos y Canadá coincidieron en que los avances reportados fortalecen la implementación del T-MEC y contribuyen a un escenario favorable rumbo a la revisión integral del Tratado prevista para 2026”, dijo la Secretaría de Economía.

México reiteró su compromiso de continuar colaborando con Estados Unidos y Canadá para construir una agenda ambiental regional sólida, basada en el desarrollo sostenible, la prosperidad compartida y la transparencia.