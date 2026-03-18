García Harfuch se reúne con el director del FBI, Kash Patel, para reafirmar la cooperación bilateral

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se reunió este miércoles con Kash Patel, director del Federal Bureau of Investigation (FBI, por su sigla en inglés).

"Reafirmamos que la cooperación bilateral, basada en reciprocidad, el respeto a nuestra soberanía y la responsabilidad compartida permite avanzar con resultados concretos", escribió el funcionario en un mensaje que compartió en la red social de X donde informó sobre el encuentro con el funcionario estadounidense.

García Harfuch también destacó que las recientes detenciones de algunos presuntos delincuentes que integran la lista de los más buscados del FBI han sido resultado del intercambio de información entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

"Seguiremos trabajando para reducir la violencia en México", dijo el titular de la SSCP.

Cabe recordar que la semana pasada, autoridades mexicanas detuvieron a en Culiacán, Sinaloa, a Samuel Ramírez Jr., apenas una hora después de entrar en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI, en una operación coordinada entre dependencias de seguridad de México y en el marco de la cooperación internacional con Estados Unidos.

Las autoridades implementaron un operativo tras recibir información sobre la presencia del fugitivo, acusado del asesinato de dos mujeres, en territorio mexicano.