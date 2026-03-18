Rover de la NASA detecta algunas de las pruebas más antiguas de la existencia de agua en Marte

Mediante ⁠un radar de penetración en el suelo, el rover Perseverance de la NASA ha detectado restos subterráneos ⁠de un antiguo delta fluvial en Marte, lo que constituye una de las pruebas más antiguas obtenidas hasta la fecha que demuestran cómo fluía el agua en la superficie de ese planeta.

Los investigadores afirmaron que el rover ⁠de seis ruedas reveló características geológicas a ⁠una profundidad de hasta 35 metros mientras recorría 6.1 km de terreno dentro del cráter Jezero, una zona del hemisferio norte marciano que se cree que estuvo inundada de agua y que albergó una antigua cuenca lacustre hace mucho tiempo.

Perseverance identificó sedimentos estratificados y superficies erosionadas indicativas de un entorno deltaico, un depósito de sedimentos a gran escala en forma de abanico que se forma en el lugar donde un río desemboca en una masa de agua más grande, como un lago.

Estimaron que el delta, ahora enterrado, data de hace unos 3,700 a 4,200 millones de años. Marte, al igual que la Tierra, se formó hace aproximadamente 4,500 millones de años, lo que significa que este delta existió relativamente pronto en su historia.

Los investigadores afirmaron que este delta es anterior a una formación superficial similar cercana llamada "Western Delta", que data de hace unos 3,500 a 3,700 millones de años.

El instrumento RIMFAX del rover envía pulsos de radar hacia abajo y registra los pulsos que rebotan en las características subterráneas, lo que permite realizar un mapeo tridimensional del subsuelo. Los nuevos hallazgos se basaron en los datos más profundos recopilados hasta la fecha, obtenidos entre septiembre de 2023 y febrero de 2024 a lo largo de 250 días marcianos.

"A partir de las características cartografiadas por RIMFAX, creemos que el cráter Jezero albergó un antiguo entorno rico en agua, capaz de preservar biofirmas que existían antes de la formación del delta occidental de Jezero", afirmó ⁠la científica Emily Cardarelli, miembro del equipo científico de Perseverance.

Una biofirma se ⁠refiere a una evidencia química o física que indica ⁠vida pasada o presente. En la Tierra, los deltas fluviales son lugares donde se concentran los sedimentos y se crean ⁠nichos favorables para la vida microbiana.

Los científicos anunciaron el año pasado que una muestra de roca obtenida por Perseverance en el cráter Jezero contenía una posible biofirma que sugería la existencia de vida microbiana antigua, aunque los minerales de la muestra también pueden formarse a través de procesos no biológicos. La roca data de hace aproximadamente entre 3,200 y 3,800 millones de años.

Perseverance lleva explorando el cráter Jezero desde 2021. Los científicos creen que los cauces de los ríos se desbordaron por la pared del cráter y crearon un lago.

El año pasado, científicos chinos ⁠afirmaron que el radar de penetración en el suelo empleado por el rover chino Zhurong detectó indicios subterráneos de lo que parecen playas arenosas de la costa de un océano que pudo haber existido en las llanuras del norte de Marte.