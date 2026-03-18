Aluminio repunta, con la atención en Medio Oriente

Los precios del aluminio subieron el miércoles, después de que Emirates Global Aluminium (EGA) estableció rutas de exportación alternativas al Estrecho de Ormuz en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, aliviando en parte las preocupaciones inmediatassobre el suministro procedente de Medio Oriente.

El contrato de referencia de tres meses del aluminio en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subió 0.1%, a 3,359.5 dólares por tonelada, tras tocar los 3,336 dólares, su nivel más bajo desde el 10 de marzo.

“Pese a la caída desde sus máximos recientes, se espera que los precios se mantengan debido a la creciente escasez de suministro provocada por las interrupciones en la producción derivadas del conflicto en Medio Oriente y la inminente caída de las existencias”, afirmó Bart Melek, director de Estrategia de Materias Primas de TD Securities.

Normalmente, las fundiciones de Baréin, Catar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos envían cada año más de 5 millones de toneladas de aluminio a través del Estrecho de Ormuz, añadió. En sentido contrario, se transportan grandes cantidades de bauxita y alúmina para abastecer a las fundiciones.

En el mercado físico, la prima de aluminio que los consumidores europeos pagan por encima del precio de la LME subió esta semana a 450 dólares por tonelada, su nivel más alto desde agosto de 2022.

El cobre cayó 3%, a 12,388 dólares, tras tocar los 12,342 dólares, su nivel más bajo desde el 9 de enero, lastrado por el alza de las existencias en el sistema de la LME y los riesgos de inflación en medio del conflicto de Medio Oriente.

El zinc perdió 2.8%, a 3,135 dólares, tras tocar los 3,130 dólares, su mínimo en dos meses; el plomo bajó 0.9%, a 1,912 dólares y el estaño cayó 3.5%, a 45,100 dólares.