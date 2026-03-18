Banco de Canadá no realizó movientos en su rédito de referencia

El Banco de Canadá (BoC, por sus siglas en inglés) mantuvo ayer 18 de marzo, su tasa de interés de referencia en 2.25%, pero advirtió que la guerra en Medio Oriente provocará un repunte de la inflación que podría requerir la adopción de medidas.

Esta decisión supone la tercera vez consecutiva que el BoC mantiene las tasas sin cambios, tras haber manifestado su intención de mantenerlas estables hasta que se aclare el futuro del comercio con Estados Unidos.

Sin embargo, la guerra en Medio Oriente desencadenada por los ataques de EU e Israel contra Irán ha inyectado nueva incertidumbre en las perspectivas económicas de Canadá.

“Sabemos que la inflación va a subir a corto plazo. Todos hemos llenado el depósito de nuestro coche, todos hemos visto los precios en las gasolineras”, declaró a los periodistas el gobernador del BoC, Tiff Macklem.

Macklem señaló que el banco central de Canadá está dispuesto a “analizar los efectos inmediatos” de la guerra antes de decidir si actuar, pero señaló que existe el riesgo de una “inflación persistente” vinculada al conflicto.

“Cuanto más dure el conflicto y más se extienda, mayores serán los riesgos”, afirmó.

Canadá es un exportador neto de petróleo y gas natural, por lo que el aumento de los precios de la energía provocado por el cierre del Estrecho de Ormuz reportará ingresos adicionales a algunas empresas canadienses.

Sin embargo, Macklem advirtió que el cierre del estrecho tendrá repercusiones en otros sectores de la economía.

“El petróleo y el gas natural no son las únicas materias primas que pasan por el Estrecho de Ormuz”, señaló citando otros productos como los fertilizantes.

“Si se bloquea el paso, eso tendrá otras repercusiones a nivel mundial”.

Durante gran parte del año pasado, el BoC ha señalado las políticas comerciales del presidente de EU, Donald Trump, como la principal fuente de incertidumbre para la economía canadiense.

Los aranceles estadounidenses han frenado el crecimiento canadiense y han aumentado el desempleo en sectores afectados como el automovilístico, el siderúrgico, el del aluminio y el maderero.

Trump ha amenazado con romper el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuya revisión está prevista para este año.