América avanza a cuartos de final en la Copa de Campeones Concacaf tras vencer a Philadelphia Union

El América avanzó el miércoles a los ⁠cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf tras eliminar a Philadelphia Union de la MLS.

En la definición de la serie, las "Águilas" del América empataron 1-1 ante Philadelphia ⁠Union, con lo que registraron ⁠un marcador global de 2-1 tras su triunfo como visitante en el partido de ida por 1-0.

En el encuentro que cerró la llave, disputado en el estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México, América se puso en ventaja a los seis minutos cuando el brasileño Rodrigo Dourado remató con la cabeza un centro enviado por su compatriota Raphael Veiga desde el sector izquierdo.

El club de la MLS empató a los 49 minutos con un tiro penal que anotó el venezolano Jesús Bueno.

En los cuartos de final, América enfrentará a Nashville, que más temprano eliminó a Inter Miami de Lionel Messi al empatar 1-1 como visitante tras igualar sin goles en la ida.

En la definición de la serie, disputada en el Inter Miami Stadium, Messi puso en ventaja al equipo local a los siete minutos con un disparo de zurda dentro del área, marcando el gol número 900 en su carrera.

Nashville empató a los 74 por conducto del argentino Cristian Espinoza, quien definió de derecha en el área chica tras un rechace defensivo.

Más tarde se definirán las series entre Seattle Sounders-Vancouver Whitecaps y Toluca-San Diego.

En los partidos de ida, Seattle Sounders goleó 3-0 como visitante ⁠y San Diego ganó 3-2.

El jueves finalizará la ⁠fase de octavos de final con ⁠los partidos entre LA Galaxy y Mount Pleasant de Jamaica y Tigres UANL de México ante Cincinnati.

LA Galaxy ⁠y Cincinnati ganaron 3-0 en la ida.

El martes, Cruz Azul de México y LAFC de la MLS avanzaron a los cuartos de final, donde se enfrentarán, tras eliminar a Monterrey y Alajuelense de Costa Rica, respectivamente.

La Máquina Celeste de Cruz Azul, actual campeón del certamen, avanzó tras empatar 1-1 en la definición de la serie y registrar un marcador global de 4-3.

En tanto, Los Ángeles FC ganó 2-1 como visitante al Alajuelense de Costa Rica y ⁠registró un marcador global de 3-2.

El ganador de la Copa de Campeones de la Concacaf obtendrá un boleto para la Copa Intercontinental de 2026 y para el Mundial de Clubes del 2029.