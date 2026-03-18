Finsus busca vincular su modelo financiero-tecnológico con el Plan México

En un contexto donde el fortalecimiento de la inclusión financiera y el acceso al crédito productivo se posicionan como ejes clave de política pública dentro del Plan México, la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Finsus busca alinearse con estos objetivos y contribuir al impulso de la economía productiva.

En el marco de la 89 Convención Bancaria, la institución destaca que ha estructurado su crecimiento bajo un enfoque que prioriza la sostenibilidad financiera y el impacto económico. Este modelo se refleja en la composición de su cartera, donde cerca de 90% del crédito se dirige a pequeñas y medianas empresas (pymes), segmento históricamente desatendido por la banca tradicional.

Finsus señala que su estrategia se inserta en la discusión sobre la necesidad de redirigir el crédito en México hacia actividades con mayor impacto económico, al plantear que el desafío no radica únicamente en ampliar el acceso al financiamiento, sino en mejorar su asignación.

“En México, el gran reto no es solo ampliar el acceso al crédito sino también dirigirlo mejor. Durante mucho tiempo el financiamiento se ha concentrado en el consumo, cuando el verdadero impacto está en la productividad. Para lograrlo es necesario entender mejor a las personas y a las empresas”, menciona Carlos Marmolejo, director ejecutivo de Finsus.

Asimismo, la entidad explica que su modelo operativo combina tecnología y análisis crediticio propio para ampliar el acceso al financiamiento sin deteriorar la calidad de cartera, lo que permite vincular el ahorro con el crecimiento de la economía real.

Con casi 650,000 usuarios, reporta una cartera vencida de 1.9%, una de las más bajas del sector, y consolida un esquema basado en canalizar el ahorro hacia actividades productivas.

Los resultados operativos respaldan esta estrategia. Durante el 2025, Finsus registró un crecimiento de 64% en su base de clientes, así como un incremento de 77% en el crédito otorgado a pymes. Además, se posiciona como la Sofipo que más financiamiento canaliza a este segmento, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

En paralelo, la institución avanza en su proceso para obtener una licencia de banca múltiple ante la CNBV, lo que marcaría una nueva etapa en su evolución, respaldada por un modelo que busca combinar inclusión financiera, estabilidad operativa y tecnología con un enfoque en la economía productiva.

Usuarios priorizan solidez

Desde la perspectiva de los usuarios, la institución observa que, en el segmento de ahorro, los clientes tienden a mantener saldos moderados, generalmente por debajo de los 50,000 pesos en promedio. En ese contexto, el seguro de depósito de las Sofipos de 218,000 pesos aproximadamente, resulta suficiente para sus necesidades.

No obstante, en el segmento empresarial —particularmente en pequeñas y medianas empresas— la demanda es distinta. Algunas compañías han expresado interés en aumentar sus inversiones dentro de la plataforma, pero con una mayor protección en sus depósitos, similar a la que ofrece la banca tradicional.

“Nos han manifestado algunos clientes, no todos, que les gustaría invertir más en Finsus, sus tesorerías, pero ahí sí están buscando un seguro similar al del IPAB por los propios saldos que llegan a manejar algunas pequeñas y medianas, sobre todo empresas. Las medianas empresas buscan tener promedios de 3 millones, 2 millones y medio en sus cuentas en tesorerías”, resalta Marmolejo.