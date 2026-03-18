Incluyen a 66 nuevos contribuyentes a lista negra de factureras

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) añadió a 66 nuevos contribuyentes a la lista negra definitiva de factureras, esto luego de que no pudieron probar que no emiten comprobantes fiscales falsos.

La dependencia ya tiene identificados en su listado global definitivo a 11,422 Empresas que Facturan Operaciones Falsas (EFOs).

De los 66 personas físicas y morales incluidas en la lista, 12 presentaron pruebas y argumentos a su favor sin lograr desvirtuar los hechos que llevaron al fisco a notificarlos inicialmente que estaban en el listado de presuntos factureros.

Los otros 54 contribuyentes no presentaron ningún argumento ni prueba para desvirtuar la presunción de la autoridad fiscal de que eran factureros, por lo que fueron incluidos en el listado global definitivo conforme al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, estos contribuyentes fueron notificados de su inclusión en el listado de presuntos factureros, luego de que el fisco detectó que presuntamente emitían comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal o capacidad para prestar los servicios o producir los bienes amparados en dichas facturas.

Entre los contribuyentes incluidos apenas en la lista negra, están Comercializadora Y Edificadora Victoria, S.A. DE C.V., que tenía sus oficinas en la colonia Roma de la Ciudad de México, pero en Google Maps el lugar ya aparece como “Cerrado permanentemente”.

Igualmente fue añadida la empresa CESA Ingeniería y Consultoría Integral, S.A. DE C.V., la cual ya había sido investigada años antes por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntamente formar parte de la Operación Angelópolis, una red de lavado de dinero en el gobierno de Puebla.

La lista de las nuevas factureras identificadas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en su edición matutina del pasado viernes 13 de marzo.

¿Qué pasa a quienes recibieron una factura?

Con su inclusión en el listado definitivo, todos los comprobantes fiscales expedidos por estos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno.

Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes expedidos por estos contribuyentes, cuentan con 30 días después de la publicación del listado para acreditar ante la propia autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios amparados en las facturas.

O bien, en caso de no poder hacer dicha acreditación, tienen esos mismos 30 días para corregir su situación fiscal, mediante la declaración o declaraciones complementarias que correspondan.

En caso de que la autoridad fiscal detecte que una persona física o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de los bienes, o no corrigió su situación fiscal, le determinará el o los créditos fiscales que correspondan.

Además de que las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en el CFF.

El listado definitivo de factureras se publica mes a mes en el DOF.