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Banco Central de Brasil recorta su tasa Selic al 14.75%
El comité de fijación de tasas del banco, Copom, votó por unanimidad a favor de bajar la tasa de referencia tras cinco reuniones consecutivas en las que la mantuvo en el 15%, el nivel más alto desde julio de 2006.
El Banco Central de Brasil inició el miércoles un ciclo de flexibilización con una reducción de 25 puntos básicos, en un contexto en el que la crisis del petróleo, vinculada a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, ha avivado los temores de inflación a nivel mundial.
El comité de fijación de tasas del banco, Copom, votó por unanimidad a favor de bajar la tasa de referencia Selic al 14.75% tras cinco reuniones consecutivas en las que la mantuvo en el 15%, el nivel más alto desde julio de 2006.
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Los responsables de la política monetaria señalaron en enero que los costos de los préstamos podrían comenzar a bajar este mes, pero las dudas sobre esa orientación aumentaron en medio de un conflicto cada vez más amplio en Oriente Medio, al que el Copom hizo referencia a lo largo de su comunicado de decisión.
"El Comité reafirma la serenidad y la cautela en la conducción de la política monetaria", dijo el Comité de Política Monetaria en un comunicado.
Con esto, se busca "que los próximos pasos del proceso de calibración del tipo de interés básico puedan incorporar nueva información que aumente la claridad sobre la profundidad y el alcance de los conflictos en Oriente Medio, así como sus efectos directos e indirectos sobre el nivel de precios", declaró.
Una encuesta de Reuters de la semana pasada apuntaba a una previsión media de un recorte más pronunciado de 50 puntos básicos. Sin embargo, una encuesta semanal a economistas realizada por el banco central mostró que las expectativas se desplazaban hacia una reducción de 25 puntos básicos.