Banco Central de Brasil recorta su tasa Selic al 14.75%

El Banco Central de Brasil inició ⁠el miércoles un ciclo de flexibilización con una reducción de 25 puntos básicos, en un contexto en el que la crisis ⁠del petróleo, vinculada a ⁠la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, ha avivado los temores de inflación a nivel mundial.

El comité de fijación de tasas del banco, Copom, votó por unanimidad a favor de bajar la tasa de referencia Selic al 14.75% tras cinco reuniones consecutivas en las que la mantuvo en el 15%, el nivel más alto desde julio de 2006.

Los responsables de la política monetaria señalaron en enero que los costos de los préstamos podrían comenzar a bajar este mes, pero las dudas sobre esa orientación aumentaron en medio de un conflicto cada vez más amplio en Oriente Medio, al que el Copom hizo referencia a lo largo de su comunicado de decisión.

"El Comité reafirma la serenidad y la cautela en la conducción de la política monetaria", dijo el Comité de Política Monetaria en un ⁠comunicado.

Con esto, se busca "que los ⁠próximos pasos del proceso ⁠de calibración del tipo de interés básico puedan incorporar nueva información que aumente ⁠la claridad sobre la profundidad y el alcance de los conflictos en Oriente Medio, así como sus efectos directos e indirectos sobre el nivel de precios", declaró.

Una encuesta de Reuters de la semana pasada apuntaba a una previsión media de un recorte más pronunciado de 50 puntos básicos. Sin embargo, una encuesta semanal ⁠a economistas realizada por el banco central mostró que las expectativas se desplazaban hacia una reducción de 25 puntos básicos.