OpenAI y Sur Energy firman acuerdo para impulsar inversión millonaria en Argentina

OpenAI y la empresa de energía Sur Energy firmaron el viernes una carta de intención para impulsar un proyecto de 'Data Center' a gran escala en Argentina, que supondrá una inversión de hasta 25,000 millones de dólares, dijo el gobierno. El proyecto apunta a albergar la próxima generación de computación de IA (inteligencia artificial) y alcanzar una capacidad de hasta 500 megavatios.

"Estructurado en el marco de RIGI (incentivo para grandes inversiones), el proyecto supondrá una inversión de hasta 25,000 millones de dólares a gran escala, lo que lo posiciona como una de las mayores iniciativas de tecnología e infraestructura energética en la historia de Argentina", señaló un comunicado.

OpenAI, la empresa de investigación en inteligencia artificial cuenta actualmente con más de 800 millones de usuarios semanales de ChatGPT y se convirtió en la empresa emergente más valiosa del mundo, con una valoración de 500,000 millones de dólares.

"Nos enorgullece anunciar los planes para lanzar Stargate Argentina, un emocionante nuevo proyecto de infraestructura en asociación con una de las principales empresas energéticas del país, Sur Energy", dijo en redes sociales Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI.

"Es nuestro primer proyecto Stargate en América Latina, una región llena de talento, creatividad y ambición". "Nos entusiasma trabajar con Argentina mientras avanza hacia convertirse en un centro de inteligencia artificial para toda América Latina", señaló.

Por su parte, Sur Energy es una empresa argentina que está enfocada en desarrollar infraestructura digital sostenible, combinando energías renovables con tecnología de avanzada, especialmente para apoyar el crecimiento global de la inteligencia artificial.