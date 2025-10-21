Nutrisa invertirá 150 millones de pesos al año para nuevas tiendas

Grupo Nutrisa invertirá hasta 150 millones de pesos, en promedio anual, hasta el 2030 para financiar la apertura de nuevas unidades, la remodelación de tiendas existentes y la renovación de equipo para las cuatro marcas que opera: Nutrisa, Moyo, Cielito Querido Café y Chilim Balam.

Bajo su plan de expansión contempla abrir hasta 60 nuevas tiendas en promedio cada año durante los próximos cinco años, incluyendo franquicias y formatos de bajo costo, según informó en un documento.

“Dentro de los próximos cinco años, creemos que estaremos en posibilidad de alcanzar un crecimiento anual de entre 10 y 15 ubicaciones nuevas para cada una de nuestras cuatro marcas”, destacó la empresa.

Para todo este año, proyectó previamente la apertura de 12 nuevas unidades bajo franquicia.

Querétaro, Puebla, Veracruz, así como el Valle de México y la zona norte del país figuran entre los mercados con mayor potencial de expansión, de acuerdo con la empresa.

Asimismo, pretende lograr un crecimiento sostenido de un dígito medio anual en el flujo de visitas en sus puntos de venta.

Grupo Nutrisa busca llegar a zonas donde aún no tiene presencia, pero existe “una demanda latente y receptiva”.

“Estamos explorando la implementación de un modelo de operación regional a través de franquiciatarios en localidades donde no tenemos presencia directa… Contamos con la capacidad logística, de supervisión y operativa para respaldar un ritmo de expansión acelerado, manteniendo un enfoque cauteloso y bien fundamentado”, señaló.

Además explotará, aún más, los formatos de menor inversión, como kioscos móviles, tiendas a pie de calle y esquemas shop-in-shop (una tienda dentro de una tienda).

“Estamos desarrollando innovadores formatos compactos tipo gran capacidad de adaptación a espacios como centros comerciales, estaciones de transporte, universidades, hospitales, corporativos y estacionamientos. Estos formatos nos permiten estar más cerca del cliente en momentos clave del día, alineándonos con el consumo inmediato y acelerando la cobertura territorial”, indicó la empresa.

Mercado cautivo

El mercado objetivo de Nutrisa, Moyo, Cielito Querido Café y Chilim Balam, se estima entre 53.4 y 66.7 millones de personas, lo que representa entre el 40% y el 50% de la población nacional.

El plan de crecimiento se dio a conocer tras la escisión realizada por Grupo Herdez, el 18 de septiembre pasado, cuando conformó Grupo Nutrisa como empresa independiente que opera las cuatro marcas citadas.

Hasta el primer semestre de este año, su portafolio comprendía un total de 663 tiendas distribuidas entre sus cuatro marcas y ubicadas en distintos estados del país. Las unidades sumaban un total de 38,059 metros cuadrados de piso de venta.

La Ciudad de México se mantiene como el mercado más importante, con 267 tiendas.