NR Finance México, brazo financiero de Nissan, logra financiamiento de JP Morgan por 1,500 millones de dólares

El brazo financiero de Nissan Mexicana, NR Finance México (NRFM), logró una transacción histórica de financiamiento estructurado con JP Morgan, considerada una de las más grandes en su tipo, por un monto de 1,500 millones de dólares.

Con ello, la japonesa en México se fortalecerá y permitirá ofrecer “trajes a la medida” en crédito automotriz, tras la solidez que se percibe en el sector automotor mexicano.

“La transacción, por un monto equivalente a 1,500 millones de dólares, se llevó a cabo a través de un instrumento de valores respaldados por activos (Asset-Backed Securities, ABS), el cual permite a las compañías convertir parte de su cartera de préstamos en una fuente adicional de financiamiento.

A más de dos décadas de su llegada a México, NR Finance México se ha consolidado como el principal brazo financiero de Nissan y como un referente en América Latina.

Actualmente, cuenta con 2.95 millones de clientes activos y una cartera de 488,000 contratos, con una penetración de mercado del 55.9%, lo que significa que más de la mitad de los vehículos Nissan y de la Alianza que circulan en el país fueron financiados por la compañía.

Estas cifras reflejan su papel estratégico en el ecosistema de movilidad y su capacidad para sostener un crecimiento estable y rentable a lo largo del tiempo.

Con este acuerdo, NR Finance México impulsa un nuevo estándar en las estructuras de fondeo en el país. La transacción refleja la madurez del mercado automotriz mexicano y el compromiso de la compañía por ofrecer soluciones cada vez más accesibles y competitivas para sus clientes.

La transacción de financiamiento estructurado se posiciona como la más grande en su tipo del sector automotriz en México, reforzando la solidez financiera y el liderazgo de Nissan en el país, informó la empresa en un comunicado.

La operación representa un precedente relevante en el sector automotriz y de financiamiento en México, al consolidar un modelo de financiamiento estructurado (trajes a la medida) respaldado por activos automotrices con los más altos estándares de gestión de riesgo, transparencia y eficiencia.

“Esta operación representa un logro histórico para NR Finance México. Reafirma la confianza de instituciones globales como J.P. Morgan en la solidez de nuestro portafolio y en la disciplina con la que gestionamos nuestro negocio. Este resultado es reflejo de la consistencia, liderazgo y compromiso que caracterizan a NRFM como la financiera número uno del país”, comentó Jesús Mauricio Meza Alfaro, managing director de NRFM & ANZEN.

La compañía mantiene una calificación crediticia de largo plazo, otorgada por Fitch Ratings (A+(mex) que respaldan su estabilidad financiera y su impecable historial de cumplimiento.

Además, cuenta con un programa de emisión de certificados bursátiles autorizado por 13,000 millones de pesos, garantizado por Nissan Motor Acceptance Company (NMAC), subsidiaria de Nissan North America, lo que refuerza la confianza de los inversionistas y contrapartes financieras.