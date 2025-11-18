Nissan reducirá la producción de su planta de Kyushu por problemas de suministro de chips de Nexperia

Nissan reducirá en otros 1,400 vehículos la producción en su planta de Kyushu la próxima semana, ya que las consecuencias de las interrupciones en el suministro de chips relacionadas con la empresa china Nexperia siguen afectando a sus operaciones nacionales, dijo una persona familiarizada con el asunto.

La medida se produce después de que la semana pasada se redujo la producción en 900 vehículos. Los recortes esta vez incluirán la furgoneta Serena, así como el SUV Rogue, conocido localmente como el X-Trail, dijo la persona, que declinó ser nombrada porque la información no es pública.

Nissan Motor afirmó en un comunicado que trabajaría para minimizar cualquier impacto en las entregas a clientes una vez que se estabilicen los suministros.

"Estamos llevando a cabo los ajustes de producción necesarios para gestionar los riesgos asociados", agregó, declinando proporcionar más detalles.

la planta de Oppama producirá menos compactos Note

La interrupción llega en un mal momento para Nissan. La automotriz ha registrado un descenso del 16.5% en sus ventas al por menor en Japón durante la primera mitad del año fiscal, debido a la preocupación de los clientes por su situación financiera.

La planta de Kyushu, operada por la filial Nissan Motor Kyushu en la prefectura de Fukuoka, reanudó su actividad normal este lunes, pero reducirá de nuevo la producción a partir del 24 de noviembre, según esta persona.

El plan podría cambiar si la empresa resuelve a tiempo la situación del suministro de chips, por ejemplo, consiguiendo componentes alternativos.

Por otra parte, Nissan producirá menos compactos Note de los inicialmente previstos en su planta de Oppama, cerca de Tokio, por segunda semana consecutiva, según la persona citada, que añadió que los planes de producción para diciembre en ambas plantas estaban aún en fase de revisión.

Disminuye la presión sobre las automotrices

Varias automotrices de todo el mundo han tenido que reducir o detener la producción debido a las interrupciones de Nexperia , aunque algunos han encontrado soluciones.

Honda dijo el martes que empezaría a reanudar las operaciones normales en su planta norteamericana a partir del lunes, tras asegurarse un cierto nivel de suministro de chips.

Nexperia dijo el viernes que seguía ofreciendo opciones de suministro alternativas para aliviar el impacto de la disputa entre los Países Bajos, donde la empresa tiene su sede, y China.

Nexperia fue puesta bajo control del gobierno neerlandés en septiembre por motivos de seguridad nacional, lo que provocó una prohibición temporal de las exportaciones desde su planta china por parte de Pekín, dando lugar a la interrupción.

Nissan dijo el mes pasado que esperaba registrar unas pérdidas operativas anuales de 275000 millones de yenes (1,780 millones de dólares) hasta el próximo mes de marzo debido a los aranceles estadounidenses, la interrupción del suministro de chips y otros problemas de suministro.