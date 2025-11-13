Lectura 1:00 min
Nissan estudia armar autos y sistemas de propulsión con Honda en Estados Unidos
Nissan está evaluando un proyecto conjunto para el desarrollo de vehículos y sistemas de propulsión con Honda en Estados Unidos, según declaró este jueves el presidente ejecutivo de Nissan, Iván Espinosa, al diario económico Nikkei.
Nissan y Honda afirmaron en diciembre que estaban en conversaciones para fusionarse, pero en febrero los dos fabricantes de automóviles japoneses pusieron fin a las conversaciones, que fueron tensas por desacuerdos, entre ellos sobre el equilibrio de poder.
Actualmente no hay conversaciones sobre una fusión o una alianza de capital, declaró Espinosa a Nikkei.
