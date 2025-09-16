Nissan cerrará sus estudios de diseño en EU y Brasil; reducirá operaciones en Londres y Japón

Nissan anunció este martes que cerrará sus centros de diseño en California y São Paulo y reducirá sus operaciones en Londres y Japón como parte de un ajuste de su organización mundial de diseño.

El fabricante de automóviles japonés dijo que la reestructuración, que se completará a finales del año fiscal 2025, tiene como objetivo racionalizar sus operaciones de diseño.

Los cambios, que forman parte de su plan más amplio "Re:Nissan", consolidarán su organización de diseño en cinco centros:

Los Ángeles Londres Shanghái Tokio Atsugi

Nissan ha explicado que su "Studio Six" en Los Ángeles se convertirá en su principal centro de diseño en Estados Unidos, mientras que Londres seguirá prestando apoyo a las regiones de África, Oriente Medio, India, Europa y Oceanía en colaboración con Renault.

La empresa no ha revelado cuántos puestos de trabajo se verán afectados.

El presidente ejecutivo de Nissan, Iván Espinosa, que asumió el cargo en abril, presentó en mayo el plan de reestructuración "Re:Nissan", que incluía medidas como la reducción de la capacidad de producción mundial de 3,5 millones a 2,5 millones de vehículos y del número de plantas de producción de 17 a 10 para el año fiscal 2027.