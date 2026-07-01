Advierten a aficionados del intenso calor que hará en Toronto durante el partido entre Portugal y Croacia

Responsables de la salud en Canadá advierten a los aficionados ⁠que acudan el jueves a Toronto para ver el partido entre Portugal y Croacia, correspondiente a dieciseisavos del Mundial, que se mantengan hidratados y limiten el consumo ⁠de alcohol, tras la alerta ⁠por calor emitida por Environment Canada.

"No esperes a tener sed, sigue bebiendo agua durante el día e intenta moderar el consumo de alcohol; ya sabes que, ciertamente, el alcohol puede provocar una mayor deshidratación", dijo Michelle Murti, responsable médica de salud de la ciudad de Toronto.

La sensación térmica en Toronto podría alcanzar los 40° Celsius el jueves debido a la humedad, explicó Murti a Reuters el martes. Las autoridades sanitarias también se estaban preparando para una posible tormenta eléctrica, lo que podría provocar la cancelación de algunas fiestas para ver el partido.

Environment Canada advirtió de que las temperaturas subirían por sobre los 35° Celsius, con posibilidad de tormentas eléctricas.

El Toronto Stadium, el recinto más pequeño del torneo, acoge el jueves su último partido del Mundial, y la ciudad ha estado organizando fiestas para ver los partidos y zonas públicas para los aficionados durante todos los encuentros.

Desde inundaciones hasta calor extremo los canadienses, de este a oeste del país, se han enfrentado a unas condiciones meteorológicas extremas antes ⁠de la festividad del Día de Canadá, que ⁠se celebra el miércoles.

El martes, ⁠los aficionados reunidos en torno a la emblemática plaza Nathan Phillips de Toronto se ⁠refrescaron bajo las estaciones de nebulización instaladas por el ayuntamiento.

"Estoy aquí para ver el partido. Hace muchísimo calor afuera y ni siquiera puedo imaginar cómo se sentirán los jugadores ahora mismo. Pero creo que voy a tener que irme antes porque aquí afuera hace demasiado calor", dijo Megan Rennie, de Toronto.

Laura Álvarez, de visita desde Colombia, dijo que solo quería irse a su hotel y ⁠relajarse. "Menos mal que hay agua para beber... Quizás salga más tarde, porque hace mucho calor", comentó.