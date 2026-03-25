China dice que tiene derecho a tomar medidas de represalia contra el aumento de aranceles de México

China dijo este miércoles que las medidas comerciales de México en su contra, entre las que se incluyen el aumento de los aranceles, constituyen barreras al comercio y a la inversión, y que tenía derecho a adoptar contramedidas.

Las subidas ⁠de los aranceles de importación ⁠afectan a más de 30,000 millones de dólares en exportaciones chinas a México y podrían provocar pérdidas estimadas de unos 9.400 millones de dólares para los sectores mecánico y eléctrico de China, dijo el Ministerio de Comercio chino en la conclusión de una investigación sobre las medidas.

Alrededor de 9,000 millones de dólares de esas pérdidas recaerían sobre las industrias automovilística y de piezas de automóvil de China, ya que México fue el principal destino de exportación de vehículos de China en 2025, dijo el ministerio, citando datos aduaneros y estimaciones del sector.

México anunció en diciembre fuertes aumentos de los aranceles sobre las importaciones procedentes de China y otros países sin acuerdos de libre comercio con México, de hasta un 35% en la mayoría de los productos.

Analistas consideraron esta medida como un intento de apaciguar a Estados Unidos, cuyo presidente impuso aranceles significativos a los ⁠productos chinos.

Pekín no ha anunciado contramedidas a ⁠los aranceles, pero el Ministerio de ⁠Comercio ha afirmado en repetidas ocasiones que podría actuar para salvaguardar los ⁠derechos e intereses de China.

Los aumentos arancelarios mexicanos también perjudicarían las exportaciones chinas de algunos productos metálicos y químicos, así como de textiles y productos de la industria ligera, según el ministerio.

Algunas medidas comerciales no arancelarias adoptadas por México en los últimos años, como los complejos requisitos de inspección aduanera, también podrían restringir las inversiones y operaciones de las ⁠empresas chinas en el país latinoamericano, según el ministerio.