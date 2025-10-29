LSOM llama a empresas a recuperar y proteger los salarios contractuales para 2026

Trabajadores sindicalistas de empresas como Goodyear, Pirelli, Contitech Mexicana y Teklas Automotive y Dimex (antes 3M) —afiliados a la Liga Sindical Obrera Mexicana (LSOM)— advirtieron que para 2026 plantearán a las empresas iniciar un proceso de recuperación de los salarios que se negocian en los contratos colectivos de trabajo, mismos que han perdido en los últimos años hasta el 80% de su poder adquisitivo.

En conferencia de prensa, la nueva generación de líderes sindicales —mismos que surgieron con la reforma laboral de 2019— expusieron que no servirá como argumento que las empresas rechacen los incrementos salariales por razones derivadas de la incertidumbre por la próxima revisión del T-MEC con Estados Unidos y Canadá.

En todo caso, expusieron, harán uso de las herramientas que da el propio acuerdo comercial como el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales, y en este caso con la recuperación del salario contractual.

Julio César Flores López, trabajador de Goodyear y secretario General de la Liga Sindical Obrera Mexicana y del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadoras de Goodyear en México, dijo que “el salario mínimo ha tenido incrementos hasta de 20% y eso es muy bueno; pero las empresas en su negociación contractual o salarial no están incrementando lo mismo o lo equivalente eso está provocando que todos los trabajadores mexicanos estén con bajos salarios y es necesario tener una recuperación”.

Francisco Retama, asesor político nacional de la LSOM, agregó que “estamos insistiendo en que así como hubo una política de recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo que se depreció durante 40 años, estamos planteando que lo mismo se haga con los salarios contractuales”.

Según cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a lo largo de estos 40 años, el incremento de los salarios contractuales en promedio se ha depreciado más del 80%; es decir, por cada 100 pesos que cobraban las personas trabajadoras de salarios contractuales en 1975, hoy únicamente cobran 14 pesos y 30 centavos.

“Entonces, en las próximas revisiones salariales, estaremos planteando a las empresas donde la Liga es titular de la contratación colectiva, que se continúe, porque ahí donde la liga ya representa a las personas trabajadoras se inició, y la idea es que continúe un proceso de recuperación del poder adquisitivo de los salarios de las personas que trabajan en esas compañías”, indicó.

Fortalecer el MLRR

Asimismo, los trabajadores Jesús Ramón Zúñiga Zapata (Contitech); Adriana Barraza Carranza, (Dimex), y Juan Manuel Contreras Savalija, actualmente secretario del Interior del Sindicato de Goodyear, expusieron que una herramienta vital para continuar en la recuperación, no sólo del salario, sino de sus derechos laborales, es el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, mismo que tiene que fortalecerse en la próxima revisión del T-MEC.

Contreras Savalija afirmó que actualmente tienen las mejores prestaciones del sector, salvo las que tiene General Tire, pero “hablamos de 44 días de aguinaldo, el 13% más; y el 13% del fondo de ahorro, la prima vacacional del 120%, la jornada laboral de 40 horas”. Todo ello, después de usar el MLRR, por lo que se debe mantener.

Tras hacer un llamado a ser considerados para las pláticas del próximo año para revisión del T-MEC, dijo que una propuesta que plantearán es que “se puedan disminuir las pruebas que le piden al trabajador, Porque muchas veces los trabajadores, lamentablemente, no tienen acceso a la información tanto de su contrato colectivo o de sus prestaciones, son informaciones que sólo tiene la empresa”.

Todo ello, con la finalidad de que no se vaya a cancelar, pues “si se llega a eliminar, como algunos sindicatos de protección patronal han estado proponiendo, va a caer en riesgo muchas negociaciones salariales y contractuales futuras”.