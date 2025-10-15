Sindicatos independientes impulsan salario mínimo regional y fortalecimiento del Capítulo Laboral del T-MEC

En un encuentro denominado “Diálogos Sindicales: la Revisión del T-MEC”, celebrado este martes 14 de octubre en la sede de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), diversas organizaciones sindicales independientes presentaron formalmente al gobierno mexicano un documento titulado “Desde la acción sindical hacia políticas comerciales justas. Recomendaciones para fortalecer el Capítulo Laboral del T-MEC y las regulaciones laborales en México”.

Consultados luego del encuentro con los titulares de Economía, Marcelo Ebrard y de Trabajo, Marath Bolaños, entregaron dicho documento, resultado de la colaboración con el Centro Laboral de la Universidad de Querétaro (UAQ Labor Center) y el UCLA Labor Center (Universidad de California en Los Ángeles), detalla una serie de propuestas concretas destinadas a robustecer el Capítulo Laboral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como las normativas laborales nacionales derivadas de la Reforma Laboral de 2019.

Las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), el Frente Auténtico del Trabajo (FAT), la Liga Sindical Obrera Mexicana (LSOM), el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi de México (SITAUDI), la Orden Mexicana de Profesionales Marítimos y Portuarios, la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA), el Sindicato Independiente de las y los Trabajadores Libres y Democráticos de Saint Gobain México, el Sindicato Nacional de Trabajadores de General Tire de México y el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, manifestaron su profunda preocupación y su firme compromiso de participar activamente en el proceso de revisión del tratado comercial.

Durante el encuentro, los representantes sindicales resaltaron el papel fundamental que ha desempeñado el T-MEC en la mejora de las condiciones laborales y el fortalecimiento de la libertad sindical en México. Sin embargo, enfatizaron la imperiosa necesidad de expandir y consolidar el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR), así como de reforzar la capacidad de las instituciones mexicanas para asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos laborales.

Entre las recomendaciones más destacadas presentadas se incluyen: El establecimiento de un salario mínimo regional en los sectores estratégicos abarcados por el T-MEC; así como la reducción de la carga probatoria para los trabajadores que interpongan quejas bajo el MLRR.

También, la ampliación de la cobertura del Capítulo Laboral a sectores clave como el agrícola, de servicios, plataformas digitales y trabajo migrante en los tres países.

El fortalecimiento de las sanciones y la inspección laboral en México, garantizando que las violaciones a los derechos laborales sean efectivamente castigadas.

Las organizaciones sindicales subrayaron que su principal objetivo es aportar, desde la vasta experiencia del movimiento sindical independiente, a la consolidación de políticas comerciales más equitativas, donde los beneficios del comercio internacional se traduzcan en mejores condiciones de vida y trabajo para todos los trabajadores.

Finalmente, los sindicatos reafirmaron su disposición al diálogo institucional con el gobierno mexicano y su compromiso inquebrantable de seguir participando activamente en todos los espacios que conduzcan a un T-MEC más justo, democrático y socialmente responsable.