Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar: tres décadas y media acompañando el crecimiento empresarial de México

Llegar a 35 años como una de las firmas de referencia en materia corporativa, financiera y bursátil no es fruto del azar. Para Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, este aniversario representa una trayectoria construida caso por caso, cliente por cliente, con un estilo de trabajo que privilegia la claridad, la cercanía y la especialización.

La firma nació en 1990 de la mano de Daniel Kuri Breña y Jesús Sánchez Ugarte, quienes apostaron por un modelo que combinara rigor jurídico y entendimiento del negocio en un momento en el que México comenzaba a modernizar su estructura económica. Más tarde se integraría Manuel Aznar, fortaleciendo una visión que, con el tiempo, se convirtió en sello distintivo del despacho. Con esa base se construyeron relaciones de largo plazo y un historial de operaciones que hoy forman parte de momentos relevantes del desarrollo empresarial del país.

Desde entonces, el despacho ha sido testigo —y en muchos casos partícipe— de operaciones que marcaron hitos en sectores financieros, corporativos y bursátiles. Algunas de esas transacciones forman parte hoy del desarrollo empresarial del país, y otras siguen contribuyendo a que nuevas industrias crezcan y se consoliden.

Un aniversario que también es punto de partida

Para celebrar estos 35 años, la firma convocó a clientes, colegas y amigos en el Salón SUM del Papalote Museo del Niño, donde se creó un espacio para repasar anécdotas, recordar momentos que marcaron etapas importantes del despacho y reconocer la confianza construida a lo largo de tres décadas y media. Fue también una ocasión para hablar del futuro y de cómo la práctica legal continúa transformándose.

Hoy, el despacho está conformado por nueve socios y un equipo de abogados especializados en banca y finanzas, fusiones y adquisiciones, derecho corporativo, competencia económica, inmobiliario y financiamiento de proyectos. La firma ha mantenido una estructura deliberadamente compacta porque sabe que ese modelo —más horizontal, más involucrado— es especialmente valioso en operaciones complejas donde la experiencia del socio marca la diferencia.

Esa consistencia les ha permitido construir relaciones de largo plazo con instituciones financieras, empresas públicas y privadas, fondos de inversión y emprendedores. Relaciones que no se sostienen solo en la técnica, sino en la confianza y la capacidad de responder con claridad incluso en los momentos más retadores.

Ese trabajo sostenido se ha visto reflejado en reconocimientos internacionales. Desde hace casi dos décadas, la firma aparece en Chambers & Partners en áreas como Banking & Finance y Capital Markets, y The Legal 500 destaca varias de sus prácticas.

Este año, además, la firma fue reconocida por Latin Finance por su participación en la adquisición de Javer por Vinte, premiada como Social Infrastructure Financing of the Year.

Mirada social y compromiso profesional

Además de su práctica comercial, la firma impulsa proyectos pro bono que permiten a sus abogados involucrarse en iniciativas con impacto social, reforzando así su visión de que la práctica jurídica también contribuye al fortalecimiento institucional del país.

Una firma que piensa en el futuro

Con un liderazgo colegiado y una cultura centrada en la ética, la formación y la especialización, Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar inicia una nueva etapa. La integración de tecnología, el desarrollo interno de talento y la evolución de sus áreas de práctica serán parte de los temas que marcarán los próximos años.

Treinta y cinco años después, la firma mantiene la convicción que la vio nacer: acompañar a cada cliente con un enfoque técnico, cercano y práctico, entendiendo que detrás de cada operación hay una historia que merece ser cuidada.

Para conocer más sobre Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, visita: https://ksa.mx