Jaguar Land Rover ya sabe cuánto le costó el ciberataque que frenó un mes su producción

El fabricante de automóviles británico Jaguar Land Rover (JLR) cifró este viernes en 196 millones de libras (unos 258 millones de dólares) el impacto directo del ciberataque que sufrió y que obligó a detener su producción durante un mes.

Además de este ciberataque, revelado el 2 de septiembre, Jaguar Land Rover también sufrió este año los aranceles de Donald Trump, que lo habían llevado a suspender en abril sus entregas de vehículos a Estados Unidos.

En consecuencia, la cifra de negocios del grupo en el primer semestre del ejercicio fiscal se sitúa en 11,500 millones de libras (unos 15,130 millones de dólares), una caída del 16% respecto al año pasado.

Al mismo tiempo el déficit fue de 134 millones de libras (176 millones de dólares), frente a un beneficio de 1,100 millones (1,447 millones de dólares) el año pasado.

"Aunque somos conscientes de los desafíos económicos, geopolíticos y políticos que enfrenta nuestra industria, tenemos capacidad de recuperación y estamos bien posicionados para lograr avances sólidos", promete el director general de JLR, Adrian Mardell, en el comunicado.

El ciberataque se produjo tras una reciente oleada de incidentes similares contra cadenas de comercios en Reino Unido, como Harrods, Co-op y Marks & Spencer (M&S).

Jaguar Land Rover, que vendió aproximadamente 430,000 vehículos en 2024, según su último informe anual, es el mayor empleador del sector en Reino Unido, con 34,000 empleados.

Propiedad del grupo indio Tata Motors, Jaguar Land Rover recibió en septiembre el apoyo del gobierno británico mediante una garantía de préstamo que le permite desbloquear hasta 1,500 millones de libras (1,973 millones de dólares).

Un apoyo destinado a ayudar a su cadena de producción, la más grande del sector automovilístico británico.

La Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) atribuyó el jueves al ciberataque parte de la caída del 0.1% del crecimiento británico en septiembre.