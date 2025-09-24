Detenido un hombre en Reino Unido por el ciberataque contra aeropuertos europeos

Un hombre de unos 40 años fue detenido en Reino Unido tras el ciberataque que causó caos este fin de semana en varios aeropuertos europeos, anunció el miércoles la policía británica. Este hombre, arrestado en el sur de Inglaterra, fue puesto en libertad bajo fianza, indicó la Agencia Británica de Lucha contra el Crimen (NCA) en un comunicado.

Es sospechoso de infringir la ley británica sobre informática y ciberdelitos." Aunque este arresto es un paso positivo, la investigación sobre el incidente apenas comienza y sigue en curso", precisó Paul Foster, jefe de la unidad nacional de lucha contra el ciberdelito de la NCA, citado en el comunicado.

Las perturbaciones aeroportuarias comenzaron el sábado por la mañana después de que un ciberataque afectara un programa para el registro de pasajeros y equipajes, provisto por la empresa Collins Aerospace.

Los viajeros tuvieron que esperar en algunos casos muchas horas antes de poder realizar el trámite, y numerosos vuelos fueron retrasados o cancelados, especialmente en Bélgica. Este ataque fue cometido con un software malicioso, o "ransomware", indicó el lunes la Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea (ENISA).

Algunas perturbaciones persistían el miércoles, a pesar de una mejora general de la situación. En Heathrow, el aeropuerto más concurrido de Europa, "la gran mayoría de los vuelos se desarrolla con normalidad", se indica en el sitio internet, pero se recomienda a los pasajeros verificar el estado de su vuelo antes de viajar. También se registran perturbaciones de "impacto limitado" en el aeropuerto de Bruselas, según informó este último.