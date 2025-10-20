Interceramic reafirma su liderazgo en diseño y experiencia sensorial en Obra Blanca 2025

Con 46 años de trayectoria, Interceramic se ha consolidado como uno de los principales fabricantes de pisos, recubrimientos y muebles para baño en América del Norte. Su portafolio de productos cerámicos y complementarios, la posicionan como un referente dentro de la industria.

La empresa ha fortalecido su presencia sin perder de vista a los consumidores y ofreciendo propuestas congruentes al mercado actual. Hoy, cuentan con más de 400 puntos de venta y una capacidad de producción superior a 46 millones de metros cuadrados al año.

Esa filosofía fue la base de su participación en Obra Blanca 2025, uno de los eventos más relevantes del sector. La sexta edición, celebrada del 14 al 16 de octubre en Expo Santa Fe, Ciudad de México, fue una plataforma clave para mostrar tendencias y fortalecer vínculos profesionales.

“Es una exposición muy importante porque aquí confluyen todos los especialistas en la construcción: arquitectos, despachos de diseño y de decoración. Son parte esencial de nuestra clientela e influenciadores de marca. Por ello, es fundamental que conozcan de primera mano nuestra estrategia”, explicó León Lugo Aranda, director ejecutivo de finanzas y operaciones de Interceramic.

Escenarios Sensoriales: diseño que evoluciona

La firma mexicana presentó el eje temático “Escenarios Sensoriales”, una experiencia inmersiva que conectó con los sentidos y las emociones. “Nosotros no solo manufacturamos pisos, vendemos un concepto. Somos inspiración, conectamos con el entorno y quienes lo habitan”, dijo el directivo.

Los cinco espacios recrearon distintos momentos del día y estados de ánimo. Cada área conjugó iluminación, sonido, aroma y textura para transmitir cómo el diseño influye en la forma de habitar:

Armonía en Escena . Un homenaje al equilibrio entre naturaleza y modernidad, donde se celebra la belleza y la fuerza de las piezas de mármol.

. Un homenaje al equilibrio entre naturaleza y modernidad, donde se celebra la belleza y la fuerza de las piezas de mármol. Conexión Esencial. Un refugio de calma y bienestar que invita a reconectar con uno mismo a través del agua, la luz tenue y fragancias florales.

Un refugio de calma y bienestar que invita a reconectar con uno mismo a través del agua, la luz tenue y fragancias florales. Memorias entre Sabores . La cocina como el corazón emocional del hogar, donde se despiertan recuerdos y resalta la calidez de la convivencia.

. La cocina como el corazón emocional del hogar, donde se despiertan recuerdos y resalta la calidez de la convivencia. Encuentro Creativo. Un estudio dinámico que evoca el nacimiento de las ideas, al mezclar energía y materiales naturales para crear un espacio propicio.

Un estudio dinámico que evoca el nacimiento de las ideas, al mezclar energía y materiales naturales para crear un espacio propicio. Escape Regenerativo. Un sitio íntimo de serenidad que invita a la desconexión para revitalizar cuerpo y mente a través del descanso.

AuraStone y NeoStone: nuevos lanzamientos

En Obra Blanca, Interceramic también presentó dos nuevas colecciones, resultado de su enfoque en innovación con responsabilidad ambiental. Ambas reflejan la apuesta por unir tecnología, sustentabilidad y diseño.

AuraStone nace de fusión entre lo intangible y lo etéreo. Incorpora la tecnología Realtech, con una estética continua y una profundidad visual única. Sus slabs ultradelgados —de entre 3 y 6 milímetros— reducen desperdicios y optimizan su transportación, al tiempo que amplían sus aplicaciones a fachadas, mobiliario o muros interiores.

Por su parte, NeoStone reinterpreta la piedra con un lenguaje arquitectónico contemporáneo. Ofrece acabados mate, metálicos o pétreos que equilibran durabilidad y elegancia, pensados para proyectos de alto rendimiento.

Modelo de negocio exitoso

Interceramic ha construido un modelo de integración vertical, que abarca desde la extracción de materias primas hasta la atención postventa. A ello se suman las alianzas estratégicas con socios comerciales como Kohler, que permiten desarrollar proyectos conjuntos de nivel premium.

En cuanto a los avances que han implementado destacan procesos de digitalización y tecnologías industriales que aumentan la eficiencia y reducen el impacto ambiental. Al respecto, Lugo Aranda mencionó: “Hemos logrado operaciones más rápidas, limpias y con ahorros importantes mediante la optimización energética en nuestras plantas”.

La organización mantiene una visión de largo plazo centrada en innovación, calidad y confianza. “Interceramic es simplemente lo mejor: por sus procesos, por su gente y por las soluciones que ofrecemos al público”, concluyó el director ejecutivo de finanzas y operaciones.

Branded ContentRaul Villalobos

