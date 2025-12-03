El Index respalda el incremento al salario mínimo y las 40 horas laborales

El Consejo Nacional de la Industria Manufacturera de Exportación (Index) respaldó el incremento al salario mínimo y la jornada de 40 horas laborales.

El presidente del Index, Humberto Martínez, asistió a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se anunció el incremento al salario mínimo general de 278.80 a 315.04 pesos, así como el acuerdo para establecer una jornada laboral de 40 horas semanales de manera gradual.

Este incremento permitirá que el salario mínimo cubra el 100% de la línea de bienestar familiar, equivalentes a dos canastas alimentarias y no alimentarias. Además, se informó de un aumento diferenciado al salario mínimo en la Zona Libre de la Frontera Norte de 419.88 pesos a los 440.87 pesos, mediante un ajuste inflacionario del 5%, evitando con esto distorsiones en el mercado laboral.

“El sector manufacturero de exportación contribuye con 3.3 millones de empleos directos y más de 6 millones de indirectos, lo que refleja la importancia de esta industria y su papel para encontrar consensos entre empleadores, trabajadores y gobierno, fortaleciendo el ingreso sin afectar la estabilidad del empleo formal”, dijo el Index en un comunicado de prensa.

Para Martínez, este esfuerzo coordinado es un ejemplo de cómo construir consensos que mejoren el poder adquisitivo sin comprometer la estabilidad laboral.

Respecto al anuncio sobre la jornada laboral de 40 horas semanales, cuya implementación será gradual a partir del año 2027, el Index consideró que este esquema progresivo permitirá que las empresas adapten sus procesos operativos internos, se preserve la competitividad y mejore la vida de millones de trabajadores en el país.

“Esto favorecerá a que esta transición se realice con certidumbre jurídica y respeto a la operación de las empresas”, dijo.

Por último, el Index celebró la invitación y acompañamiento del secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños y del gobierno federal para participar en las mesas de análisis a nivel estatal y nacional y donde el Index y sus diversas asociaciones locales tuvieron la oportunidad de aportar su visión y experiencia y contribuir a que este anuncio se hiciera realidad.

“En el Index Nacional ratificamos nuestro acompañamiento al objetivo planteado por la presidenta Claudia Sheinbaum de alcanzar las metas del Plan México para 2030 y reiteramos nuestra disposición para alcanzar acuerdos que fortalezcan el ingreso, reconozcan la capacidad de adaptación empresarial y consoliden la competitividad de México”, dijo.