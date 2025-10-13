INA ve leve reativación en exportaciones de autopartes a EU

Tras haber mostrado menor demanda de partes y componentes por los aranceles, Estados Unidos incrementó sus importaciones de autopartes desde México durante julio, en 1.2% respecto al igual mes del año pasado, con lo que suma dos meses consecutivos de aumento, lo que refuerza el rol de nuestro país como principal proveedor de ese mercado, afirmó el director general de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Gabriel Padilla.

Estados Unidos compró 6,802 millones de dólares de partes y componentes hechos en México durante julio contra los 6,719 millones reportados durante el mismo mes del año 2024, lo que contrasta con la reducción de importaciones que realizó el mercado estadounidense al resto del mundo, donde muestra un descenso de 0.23%, al importar 15,908 millones de dólares contra los 15,944 millones, señaló la INA con información de Census Bureau.

Durante junio y julio del presente año las importaciones estadounidenses de autopartes desde México reportaron un ligero ascenso, lo que va alineado al incremento de 17.7% que presentó la producción de vehículos en Estados Unidos durante séptimo mes, con 925,649 vehículos fabricados; incluso, agregó, se espera recuperación en el mercado automotriz estadounidense.

En junio pasado, EU aumentó sus importaciones desde México en 2.3%, lo que contrasta con mayo cuando disminuyó 4.83% y en 7.68% en abril, cuando entraron en vigor los aranceles.

“Desde enero a julio de presente año, la participación de México como principal proveedor de autopartes ronda entre el 42% al 44 %, obteniendo un acumulado de 43.37 % de participación en las importaciones globales de autopartes hechas por Estados Unidos”, resaltó Gabriel Padilla. Agregó que la recuperación está directamente ligada al comportamiento de la industria automotriz en Estados Unidos, donde la venta de vehículos en julio fue de 1.37 millones de unidades, y en agosto alcanzó 1.45 millones. “Se estima que esta tendencia impulsará un mayor valor de producción en México para los próximos meses”, aseguró el directivo.

En el desglose de producción por tipo de autoparte, destacan las partes eléctricas (19.3%), transmisiones y embragues (9.8%), interiores como telas y asientos (8.4%), partes de motor (8.1%) y sistemas de suspensión y dirección.

México se mantiene como principal proveedor de autopartes para Estados Unidos, con una participación del 43.37% en sus importaciones globales. Aunque las exportaciones mexicanas acumuladas al mes de julio muestran una caída de 6.71%, ya alcanzan los 59,795 millones de dólares, equivalentes al 87% de la producción nacional.

La industria de autopartes en México mostró una caída en la producción de 5.9% durante el periodo enero-julio de 2025, luego de que la producción nacional alcanzó un valor de 68,744 millones de dólares. Sin embargo, le directivo sostuvo que esto representa una recuperación de un punto porcentual respecto al reporte anterior (-7.1%), destacando una tendencia positiva en el sector. Solo en julio, la producción fue de 10,115 millones de dólares, superando el promedio mensual de 9,821 millones de dólares del año.

La INA reiteró su compromiso con fortalecer la competitividad, reducir costos de producción, y evitar disrupciones en las cadenas de suministro.

La tasa positiva en los envíos de autopartes mexicanas a EU contrasta con la caída de 0.2% en las importaciones que realizó el mercado estadounidense al resto del mundo.