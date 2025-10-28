HR Ratings mantiene calificación positiva para Pemex en octubre

La agencia HR Ratings ratificó la calificación de HR AAA con Perspectiva Estable para Petróleos Mexicanos (Pemex) en su revisión de octubre, pero debido a que la deuda de la petrolera se recarga en la del país, según los apoyos mostrados por el gobierno este año. También mantuvo la nota HR+1 y HR BBB+ para distintas emisiones de la empresa y subió a Estable, desde Negativa, la calificación para otras.

La ratificación de las calificaciones de Pemex y de las emisiones vigentes, se basa en la acción de calificación soberana de México, la cual se ratificó en escala global, modificando la Perspectiva Negativa a Estable, el 28 de octubre de 2025, explicó la empresa.

“Lo anterior debido al estatus de soberana de facto que consideramos mantiene la deuda de la Empresa debido al apoyo mostrado por el Gobierno Federal a través de aportaciones para el pago del servicio de la deuda e inversiones de capital y apoyos fiscales”, explicó HR Ratings, “se considera, además, la relevancia que tiene Pemex como fuente de ingresos para el país”.

HR Ratings previno que en caso de que se presentara un cambio en la relación entre Pemex y el Gobierno Federal, que demuestre que la deuda de la Empresa ya no cuenta con el respaldo por parte del Gobierno Federal, la calificación de la empresa podría ser modificada.

También expresó que cualquier cambio, positivo o negativo, de la calificación soberana de México y en su perspectiva se reflejaría directamente en la calificación global de Pemex porque “HR Ratings considera que la deuda de Pemex tiene una garantía de facto por parte del Gobierno Federal”.