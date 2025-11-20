Häagen-Dazs apunta a su expansión en México

Häagen-Dazs, una línea estadounidense de helados premium de General Mills, identifica a México como uno de sus tres mercados más relevantes a nivel mundial, junto con India y el sur de Asia, donde su plan es continuar con la expansión de la marca y atraer a la nueva generación de consumidores.

El crecimiento en México incluye la apertura de nuevas heladerías en ciudades estratégicas, luego de que este año inauguró dos tiendas en Monterrey, ciudad donde antes no tenía presencia y considerada relevante dentro de la categoría de helados.

El próximo mes abrirá una tercera sucursal en la misma ciudad, con la meta de sumar tres más en los próximos tres años. Además, se prevén aperturas en Veracruz, nuevas tiendas en Ciudad de México y la reapertura de su local en Acapulco para 2026.

“Seguiremos invirtiendo para fortalecer tanto nuestra presencia como nuestra conexión con el consumidor local porque México es uno de los países más importantes de la región y del mundo en volumen y crecimiento. Además, es un territorio con un consumidor muy receptivo a la innovación y a las propuestas de indulgencia”, dijo Gabriela Pallota, marketing manager para Häagen-Dazs México.

“Hay gran confianza y foco en las oportunidades de crecimiento que tiene la marca en México, y por eso es uno de los mercados prioritarios en cuanto a inversión y desarrollo de negocio”, aseguró. Agregó que, a mediano plazo, la marca seguirá explorando nuevas alianzas estratégicas.

La marca de helados premium tiene presencia en México a través de sus 60 heladerías en el país, aunque su principal canal de venta sigue siendo las tiendas de autoservicio. Gabriela Pallota explicó, en entrevista, que a pesar de un contexto económico desafiante, los consumidores siguen buscando pequeños momentos de indulgencia y placer. Para adaptarse a cambios en el consumo, la marca trabaja para introducir al mercado nuevos productos, sabores y formatos, para que los consumidores puedan adquirir helados en un formato más práctico y accesible. Un ejemplo fue su incursión en la categoría de paletas mini.

El mercado de helados en México se prevé alcance un valor de 3,200 millones de dólares en 2025 y escale a los 4,000 millones de dólares en 2030, de acuerdo con StrategyHelix Group.

La marca de helados premium tiene presencia en México a través de sus 60 heladerías en el país, aunque su principal canal de venta sigue siendo las tiendas de autoservicio.