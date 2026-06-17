Gobierno va por 99.99% de electrificación en el país al 2028

El Gobierno federal anunció un programa de electrificación que contempla más de 45,000 obras y una inversión superior a 21,000 millones de pesos para alcanzar una cobertura eléctrica nacional de 99.99% en 2028, como parte de la estrategia de “justicia energética” impulsada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, explicó que la reforma energética aprobada en 2024 incorporó por primera vez el concepto de justicia energética, reconociendo el acceso a la energía como un derecho vinculado al bienestar de las personas.

Por su parte, la directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor, detalló que el objetivo es electrificar las 8,247 localidades que aún carecen de acceso al servicio.

Más de 45,000 obras y cobertura universal

La funcionaria destacó que el plan permitirá cerrar prácticamente la brecha restante mediante obras de extensión de redes, sistemas aislados y soluciones fotovoltaicas.

Según las proyecciones de la CFE, entre 2024 y 2028 se ejecutarán más de 45,000 obras de electrificación, una cifra que superará ampliamente los registros de administraciones anteriores.

De acuerdo con los datos presentados, entre 2006 y 2012 se realizaron 12,630 obras de electrificación; entre 2012 y 2018 fueron 14,505; mientras que durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se llevaron a cabo 21,645.

Calleja Alor afirmó que las obras que se realizarán durante la administración federal actual serán más del triple de las ejecutadas entre 2006 y 2018.

“Para este gobierno, la electricidad no se entiende como un privilegio ni como una mercancía; se entiende como un derecho vinculado a la justicia social y al bienestar del pueblo mexicano”, señaló.

Prioridad a pueblos originarios

Además, se explicó que la CFE concentrará esfuerzos en comunidades indígenas y zonas históricamente marginadas.

Entre los proyectos anunciados destacaron: Una obra de electrificación para el pueblo seri, en Sonora; tres obras en Navolato, Sinaloa; 30 obras en San Quintín; 765 obras en Michoacán para beneficiar a 19,000 personas; 918 obras en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, con una inversión de 670 millones de pesos y beneficio para 8,795 habitantes, entre otras.

Sheinbaum Pardo, por su parte, explicó que el programa contempla distintas soluciones técnicas según las características de cada comunidad.

En regiones apartadas, como la Sierra Tarahumara o localidades indígenas de Durango y Chihuahua, se utilizarán sistemas fotovoltaicos para llevar electricidad a poblaciones dispersas donde resulta inviable extender las redes convencionales.