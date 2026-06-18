G7: cohesionado como un frente ucraniano

Evian. Los aliados de Estados Unidos en el grupo G7 de economías avanzadas celebraron ayer el "cambio" de Donald Trump sobre Ucrania, al término de una cumbre de "unidad" en Francia donde acordaron elevar la presión a Rusia, pero sobre todo, apoyar a Ucrania con licencias de producción de armas.

Acuerdo entre Estados Unidos e Irán, guerra en Ucrania, IA, minerales críticos. Durante tres días, los líderes del G7 y de países invitados, como Brasil, buscaron converger sobre los principales desafíos internacionales en Evian, a los pies de los Alpes franceses.

Lo más destacable de la reunión apunta a que Estados Unidos y países europeos del G7 producirán "bajo licencia" en Ucrania misiles de largo alcance y sistemas de defensa antiaérea, anunció ayer una fuente diplomática, en una decisión confirmada por el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz.

“Vamos a producir bajo licencia no solo sistemas de defensa antiaérea, sino capacidades de ataque en profundidad, es decir, misiles de largo alcance”, declaró esta fuente al margen de la cumbre del G7.

En tanto, el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, dijo que empresas estadounidenses podrán conceder licencias a fabricantes europeos.

“Todos estamos produciendo actualmente demasiado poco y esto puede compensarse mediante la concesión de licencias a empresas que tienen estas capacidades de producción e incluyen compañías europeas y ucranianas”, añadió.

En una declaración conjunta, los máximos dirigentes de los países del G7 acordaron “incrementar el suministro de capacidades de defensa aérea, de sistemas e interceptores adicionales, así como de capacidades de largo alcance”.

También se declararon “dispuestos a otorgar a Ucrania el beneficio de licencias que le permitan aumentar su producción militar”.

Ucrania produce ciertos misiles de tipo de largo alcance (Flamingo, Neptune) y recibe de sus aliados europeos misiles de crucero Scalp franceses y Storm Shadow británicos, pero en pequeñas cantidades.

Hasta ahora, los estadounidenses no han entregado los misiles Tomahawk que el presidente, Volodimir Zelenski, esperaba.

“Soy el jefe”

A diferencia de la cumbre del año pasado, cuando Trump se marchó antes, los líderes del G7 acordaron una declaración final que abordaba cuestiones geopolíticas clave.

El G7 pidió a las empresas tecnológicas que desarrollen herramientas para garantizar la seguridad de los menores en línea, en medio de la preocupación por las implicaciones del auge de la inteligencia artificial.

El evento concluyó con un almuerzo de trabajo al que se invitó a directivos de empresas de IA como Sam Altman (OpenAI) y Dario Amodei (Anthropic).

Como anfitrión, Macron preside oficialmente la cumbre, pero Trump pretendió aclarar quién manda -según él.

“Soy el jefe”, aseguró Trump al entrar en la sesión matutina del último día.

Entre risas, el presidente francés parece tomarse el comentario con buen humor. "¿Cómo está?", le pregunta.

“Bien, gracias”, responde Trump, que se hizo famoso como presentador del programa de televisión "The Apprentice", con su frase emblemática “¡Estás despedido!”, mientras por fin toma asiento.