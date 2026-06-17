Gas natural, plan integral: el reto

El gobierno de México tiene que avanzar en la elaboración de un Plan Integral de gas natural que incluya a toda la cadena de valor e impulse su explotación con la técnica del fracking.

Por lo pronto, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum ya marcó un cambio extraordinario, al ordenar a un cuerpo de especialistas, que analice la viabilidad y el mejor camino para utilizar la fracturación hidráulica.

El diagnóstico oficial enfatiza la extraordinaria dependencia y consecuente vulnerabilidad de México por la importación del 75% del gas natural que consumo, desde Estados Unidos y la intención gubernamental es reducirla aumentando su producción mediante el fracking e incrementado el uso de energías renovables.

El 7 de mayo pasado, Sheinbaum y su equipo encabezado por Luz Elena González Escobar, presentó el Plan de Gasoductos para México, en el que se invertirán más de 140,905 millones de pesos, hacia el año 2030.

El presidente de la Asociación mexicana de Gas Natural (AMGN) Alfredo Bejos Inclán y el vicepresidente de la misma organización, Abraham Zamora, ven con buenos ojos y aplauden el cambio del modelo energético del gobierno en funciones.

Ojalá que el nuevo modelo energético perdure por muchos años, expresa Zamora, también presidente de Sempra Infraestructura México.

El cambio de modelo energético y de marco normativo, coinciden, requiere de una conceptualización más integral, en cuya elaboración deberían participar todos los actores de la cadena de valor energética en la industria del gas natural.

La iniciativa privada, aglutinada en la AMGN tienen un monto de inversión por 7,500 millones de dólares con horizonte al año 2030 y sin considerar todavía la posibilidad de que se apruebe y comience a ejecutar la explotación de gas natural mediante el fracking.

La AMGN en una campaña horizontal y en coordinación con el Consejo Coordinador Empresarial y todas las organizaciones del sector energético se han reunido con los secretarios de Economía, Energía y Hacienda, Marcelo Ebrard, Luz Elena González y Edgar Amador para plantear sus ideas.

Aseguran que han sido escuchados y destacan la apertura al diálogo y las conversaciones técnicas sobre el tema.

Ruta correcta

La ruta va en el sentido correcto, dicen, pero hace falta, como ha ocurrido en el sector eléctrico, un mayor ordenamiento e inclusión no sólo de la construcción de gasoductos, mantenimiento y modernización, sino sobre todo del almacenamiento que permita extender lo más que se pueda la reserva que a la fecha es sólo de 2.4 días.

Recuerdan que EU, en virtud de la explotación de hidrocarburos mediante el fracking, se ha convertido en el país más competitivo a nivel mundial, hoy cuenta con una capacidad de reserva para satisfacer su demanda e incluso de México, hasta de 60 años.

Almacenamiento, pieza clave

Señalan que urge la definición de una política específica sobre almacenamiento y recuerdan que los cuatro campos de Pemex agotados identificados como potenciales almacenes de gas natural según estudios y la Política Pública de 2018 son: Acuyo (Chiapas); Brasil (Tamaulipas); Jaf (Veracruz); Saramako (Tabasco).

Un punto neurálgico, dicen, es el del almacenamiento, que hasta ahora es inferior a tres días.

Pesadilla inolvidable

Y recuerdan el capítulo reciente en el que México dejó de recibir gas natural de Estados Unidos, en febrero del año 2021 por la Tormenta Invernal Uri (Winter Storm Uri).

En aquella fecha, una ola de frío extremo (con temperaturas bajo cero en Texas) golpeó el sur de Estados Unidos.

Texas no estaba preparado: muchos pozos de gas natural, tuberías y plantas de procesamiento se congelaron, y hubo fallos masivos en la generación eléctrica. La producción de gas natural en Texas cayó hasta casi un 45 por ciento.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una orden para que los productores de gas no exportaran fuera del estado (del 17 al 21 de febrero aproximadamente) y priorizaran el suministro interno para generar electricidad y calefacción en Texas.

Los flujos de gas por ducto hacia México cayeron drásticamente (hasta 90% en los días pico, bajando a menos de 1,000 millones de pies cúbicos diarios (1 Bcf/d).

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tuvo que racionar y enfrentar reducciones en el suministro, lo que provocó apagones en varios estados del norte de México.

Aumentaron mucho los precios del gas y la electricidad.

Hubo afectaciones en la industria y hogares, aunque México activó planes de contingencia.

México padeció las consecuencias de una medida interna del gobierno de EU frente a una emergencia nacional, que dejó ver muy claramente el riesgo de la dependencia de México respecto de las importaciones de gas natural de EU y la falta de infraestructura de almacenamiento.

La interdependencia

México es el principal cliente del gas natural de Estados Unidos en el mundo, ya que representa el 22.5 por ciento de sus exportaciones.

Las importaciones de este energético alcanzaron un promedio de 6,258 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) durante el primer trimestre del año, su nivel más alto para un periodo similar desde que se tiene registro, de acuerdo con datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés).

México depende de las importaciones de gas natural de EU, pero al mismo tiempo, EU necesita venderle a México el energético y por esa vía aumentar el superávit que tiene con nuestro país.

El gas natural, sin duda es un insumo indispensable para el crecimiento económico y la atracción de inversiones. Del diseño de la fórmula que realice el gobierno en este seductor, dependerá el apetito de los inversionistas. Al tiempo.