Canacar pide certeza jurídica ante nuevo reglamento de tránsito

El presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Augusto Ramos, manifestó su inconformidad porque no fueron consultados para la elaboración del nuevo Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, publicado por la Presidencia de la República el pasado 25 de mayo, por lo que ya preparan un documento al respecto para entregarlo a las autoridades.

“Hoy la Guardia Nacional y sus nuevas facultades están generando escenarios donde la autoridad actúa simultáneamente como vigilante y sancionadora, lo que sí exigimos es que se garantice certeza jurídica, proporcionalidad y respeto al debido proceso. Este sector requiere reglas claras y autoridades que actúen con estricto apego al Estado de derecho, garantizando seguridad jurídica para quienes todos los días movilizan mercancías en nuestro país”, comentó.

Durante la presentación de sus logros en los primeros 100 días de su gestión, Augusto Ramos, reiteró que el reglamento tiene “muy preocupados” a los integrantes del sector y confía en que la instalación de mesas de trabajo ayude a resolver la situación.

En el documento que se elabora se busca precisar con datos del impacto que puede tener también en otros servicios auxiliares que se prestan en las vías federales, como el de grúas, que en algunos casos no podrán cobrar.

Otro de los puntos abordados en su presentación fue el de la infraestructura carretera, que actualmente es uno de los principales obstáculos para la competitividad logística del país, por lo que están trabajando con las autoridades correspondientes para acelerar soluciones que reduzcan costos, aumenten la seguridad y fortalezcan las cadenas de suministro.

También destacó el déficit de operadores que ahora llega a 96,000, lo que representa “un gran reto para el autotransporte”, a lo que se suma la cancelación o limitación de visas a conductores que no cumplen con los requisitos de dominio del idioma inglés establecidos por las autoridades estadounidenses.

Dicha situación “añade una presión adicional al sector, de 194,000 operadores extranjeros que operan en Estados Unidos, se han retirado 20,000 visas a operadores mexicanos, derivado de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en abril del año pasado, lo que eventualmente va a genera incremento de costos.

SICT niega hacer multas

Este miércoles, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) difundió una tarjeta para precisar que no está facultada para emitir multas ni sanciones de tránsito y que tampoco solicita pagos a través de mensaje de texto.

“Se informa a la ciudadanía que los mensajes que circulan vía SMS y en redes sociales con las siglas de la dependencia sobre supuestas infracciones de tránsito, que incluyen enlaces para realizar pagos en línea, son falsos y pueden ser un intento de extorsión. Estos mensajes buscan engañar a las personas para obtener datos personales o realizar cobros indebidos”, se detalló.

Por lo anterior, recomienda: No abrir enlaces sospechosos, no compartir información personal o bancaria y denunciar al 089.