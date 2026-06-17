Inflación mayorista desacelera en Argentina

La inflación mayorista de mayo en Argentina se desaceleró fuertemente respecto de abril: fue de 2.5% y acumuló un 34.5% en los últimos 12 meses, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). A su vez, el acumulado de los cinco meses del 2026 refleja un alza de precios mayoristas del 14.4 por ciento.

El dato mensual mayorista quedó por arriba del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mismo mes, que fue de 2.1 por ciento. Según el INDEC, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) subió 2.5% frente a abril, impulsado por aumentos de 2.5% en productos nacionales y 3.1% en importados.

Entre los productos nacionales, los mayores aportes al alza provinieron de sustancias y productos químicos, energía eléctrica, productos refinados del petróleo, alimentos y bebidas, y petróleo crudo y gas.

El reciente dato del IPC de mayo de 2026 cerró en 2.1%, confirmando un sendero de desinflación sostenido frente al 2.6% registrado en abril.

Por otra parte, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) también un retroceso, en este caso del 2.7% en el mes, con una suba de 2.7% en productos nacionales y 3% en productos importados.

Por último, el índice de precios básicos del productor (IPP) registró un alza del 2.7% en mayo, explicado por un avance de 2.4% en productos primarios y 2.8% en productos manufacturados y energía eléctrica.

La energía eléctrica fue el sector que más incidió en la suba mayorista de mayo, con un incremento del 14.7% mensual y una contribución de 0.25 puntos porcentuales al índice general; le siguió sustancias y productos químicos, que subieron 7.2% y aportaron 0.65 puntos porcentuales. Los productos pesqueros fueron la única división que mostró una variación negativa, con una baja del 11.7% en el mes, lo que restó 0.07 pp al nivel general.